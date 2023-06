Chantier tunnels Bailli et Vleurgat avenue Louise cet été : Gracq et Fietsersbond craignent pour la sécurité et plaident pour recouvrir les tunnels

C’est ce qui tracasse Gracq et Fietsersbond d’Ixelles et de la Ville de Bruxelles, qui considèrent l’avenue Louise comme “axe cyclable”. Ils adressent ce 7 juin un courrier aux autorités : la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics Elke Van den Brandt, les bourgmestres et échevins des communes concernées.

”Ces travaux de consolidation des tunnels sont urgents et importants. Mais ils ne doivent pas s’effectuer aux dépens de la sécurité routière des modes actifs”, plaident de concert les associations.

Court et long terme

À court terme, Gracq et Fietsersbond pointent le risque d’engorgement motorisé des rues cyclables latérales durant le chantier. Pour rappel, celles-ci donnent priorité aux modes actifs. Ce qui signifie que les automobilistes ne peuvent y dépasser les cyclistes. “La pratique est tout autre”, relèvent les associations. “La circulation importante qui transite sur ces latérales, tout comme la présence de nombreux poids lourds interdits dans les tunnels n’est pas compatible avec le statut de 'zone cyclable'. L’absence d’infrastructure sécurisée ne permet pas d’assurer de bonnes conditions de sécurité en temps normal… Ce qui ne risque pas de s’améliorer à partir de cet été” et des travaux dans les tunnels.

À plus long terme, les défenseurs des cyclistes plaident pour repenser l’aménagement de l’avenue Louise. Pour eux, “seuls le recouvrement des trémies d’accès aux tunnels et la transformation de l’avenue Louise en boulevard urbain permettent de résoudre les problèmes causés par cette autoroute urbaine” qui “défigure” l’avenue, “coupe les liaisons interquartier” et entrave la circulation des piétons et cyclistes entre les deux côtés d’Ixelles”. D’où l’idée de “transformer la voie rapide en boulevard sans tunnel, avec une zone centrale de 2x2 voies limitées à 30 km/h et réservées à tous les véhicules motorisés”. Avantages selon Gracq et Fietsersbond : site propre du tram préservé et voies latérales réservées aux modes actifs, au trafic des riverains et à la végétalisation.

Avenue Louise : quels aménagements du trafic dans les tunnels à Bailli et Vleurgat cet été 2023 ?

Pour rappel, les travaux d’étançonnement des tunnels Vleurgat et Bailli sont planifiés par phase pendant les mois de juillet – août 2023 dans les deux tunnels.

Phase 1 – un mois : renforcement de la toiture du pertuis vers La Cambre. Le pertuis direction centre sera donc modifié afin d’accueillir une bande de circulation dans chaque sens (vers centre et vers La Cambre). Phase 2 – un mois : renforcement de la toiture du pertuis direction centre. La circulation vers La Cambre est rétablie dans le pertuis direction La Cambre, dont la capacité est désormais limitée à une bande. À ce moment, la circulation direction centre est déviée en surface via un aménagement de voirie temporaire à côté des tunnels (dans la zone de stationnement).

Vu leur état préoccupant, la rénovation complète de ces tunnels initialement prévue pour 2030 dans la cadre du plan de rénovation de l’ensemble des tunnels bruxellois a été avancée pour 2027.