Luciana Mbote reconnue coupable du meurtre de son compagnon

D’après la dernière déclaration de Luciana Mbote, qu’elle a maintenue devant la cour, une dispute a éclaté entre son compagnon et elle, puis ce dernier a saisi un couteau, menaçant de se le planter dans le cou. Elle a ensuite tiré sur la main de son partenaire pour éloigner le couteau de sa gorge, tandis qu’il tirait dans l’autre sens. Lorsqu’elle a lâché la main de celui-ci, la lame a transpercé le cou.

Mais la cour n’a pas retenu cette version des faits, considérant que l’accusée a volontairement, et avec intention de donner la mort, poignardé son compagnon, à la suite d’une violente dispute entre eux.

Trajectoire de la lame

Le ministère public et la partie civile avaient requis et plaidé la culpabilité de l’accusée pour meurtre, se basant notamment sur les observations du médecin légiste. Ce dernier avait conclu que la déclaration de Luciana Mbote ne coïncidait pas avec la trajectoire de la lame, constatée à l’autopsie. L’avocate générale et les avocats de la partie civile avaient également mis en évidence les nombreux changements de version de l’accusée et ses imprécisions.

Du côté de la défense, les avocats avaient soutenu que la dernière déclaration de l’accusée, selon laquelle le coup de couteau était un accident et qu’elle n’avait pas souhaité la mort de son compagnon, était plausible. Ils avaient plaidé les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, estimant que le geste de l’accusée pour détourner le couteau, tel qu’elle l’avait décrit, pouvait être considéré comme un coup au sens juridique.

Les conseils de la défense avaient également avancé que, si leur cliente devait néanmoins être reconnue coupable de meurtre, la circonstance de la légitime défense, voire de la provocation, devait être examinée, compte tenu de la violence qui avait été exercée sur elle par la victime. Mais la cour ne les a pas suivis non plus sur ce point.