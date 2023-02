"Le caractère létal du pistolet Glock est évident": Jason Yaramis coupable de meurtre et Rayan Messaoudi de tentative de meurtre

Les jurés ont précisé que cette constatation ressort de plusieurs témoignages, selon lesquels "un homme à la queue de cheval blonde", description correspondant à Jason Yaramis tel qu'il était en 2020, "a tiré dans la ruelle" par laquelle la victime tentait de fuir. Ce fait est également attesté par les images filmées avec un GSM depuis un immeuble de la place Adolphe Sax.

Par contre, les jurés ont requalifié la tentative de meurtre de Jason Yaramis sur Ali Dandach en coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, car il apparaît que la balle qui a effleuré le pied gauche de cet individu ne le visait pas lui, mais bien Steven Kumba.

"Déterminé"

Quant à Rayan Messaoudi, les jurés ont considéré qu'il était également animé d'une intention de tuer, visant Yassine Amrouch en faisant feu sur lui avec un revolver, bien qu'il l'ait manqué. De la même manière que pour Jason Yaramis, ils ont écarté la thèse d'un réflexe dans un état de panique. "À aucun moment Rayan Messaoudi n'a pu se sentir en danger. Dans une première séquence, il frappe Yassine Amrouch puis le poursuit jusque dans son immeuble où celui-ci tentait de se réfugier". Les jurés ont également retenu que "plusieurs témoins ont affirmé que Rayan Messaoudi a visé Yassine Amrouch. Ils le décrivent déterminé et parlent de colère dessinée sur son visage. Il ne fait pas de doute qu'il tirait pour tuer". Le fait que Yassine Amrouch ait été indemne s'explique par le fait qu'il zigzaguait "comme un fou pour éviter les balles", selon les termes des témoins, rapportés dans l'arrêt de la cour d'assises. Les jurés ont aussi rappelé que Rayan Messaoudi "n'est pas un tireur aguerri", puisqu'il avait acquis cette arme peu de temps auparavant.

Enfin, Rayan Messaoudi est également reconnu coupable de coups et blessures volontaires sur Yassine Amrouch, compte tenu de la première séquence de la bagarre, au cours de laquelle il a frappé ce dernier.

Le débat sur la peine se tiendra ce mardi 14 février 2023 à 10h00.

Le rappel des faits

Le 20 août 2020 vers 14h06, une patrouille de police a découvert Steven Kumba, âgé de 23 ans, grièvement blessé, avenue Auguste Rodin à Ixelles. Il avait été touché de deux balles dans la fesse droite. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital d'Ixelles, situé non loin, où son décès sera constaté. Les balles avaient sectionné les deux veines iliaques, au niveau du bassin.

Les premiers éléments d'enquête ont révélé que la fusillade avait eu lieu sur la place Adolphe Sax, et qu'une autre personne avait été blessée. Cette dernière, Ali Dandach, avait été admise à l'hôpital pour une blessure par balle au pied gauche.

Le lendemain des faits, les enquêteurs ont appris que les dénommés Jason Yaramis, âgé de 24 ans, et Rayan Messaoudi, âgé de 26 ans, étaient impliqués dans la fusillade. Les suspects ont été arrêtés les 14 et 15 septembre 2020, après s'être rendus.

Selon les déclarations de Rayan Messaoudi, un conflit existait entre lui-même et le dénommé Yassine Amrouch, au sujet d'un trafic de cannabis. Le 20 août, les deux hommes se sont rencontrés place Adolphe Sax pour discuter de leur litige. Yassine Amrouch était accompagné d'Ali Dandach et de Steven Kumba, Rayan Messaoudi était accompagné de Jason Yaramis et d'un autre homme.

Yassine Amrouch et Rayan Messaoudi se sont battus, puis ce dernier, armé d'un revolver, a tiré à proximité de Yassine Amrouch, sans le blesser. Steven Kumba a alors plaqué Rayan Messaoudi au sol.

Jason Yaramis, armé d'un pistolet de type Glock, a tiré à son tour, touchant Steven Kumba et Ali Dandach.