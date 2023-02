Assises de Bruxelles : un projectile a sectionné les deux veines iliaques de Steven Kumba, selon le légiste

L’un des deux projectiles qui ont atteint Steven Kumba a perforé l’os iliaque droit et sectionné les veines iliaques gauche et droite, provoquant une hémorragie interne importante, a expliqué le médecin légiste, lundi, devant la cour d’assises de Bruxelles. Dans ce procès, Jason Yaramis est accusé de meurtre sur Steven Kumba et de tentative de meurtre sur Ali Dandach. Rayan Messaoudi est quant à lui accusé de tentative de meurtre sur Yassine Amrouch. Les deux accusés avaient fait usage d’armes à feu sur la place Adolphe Sax à Ixelles, le 20 août 2020 vers 14h00.