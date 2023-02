”En prenant la fuite, on a laissé monsieur Steven derrière nous”: aux Assises de Bruxelles, questions autour de douilles retrouvées dans une ruelle

Rayan Messaoudi a raconté, durant la reconstitution, qu’après les faits il a pris la fuite avec son ami Jason Yaramis via la ruelle Adolphe Sax. Ils ont alors dépassé Steven Kumba qui boitait, a-t-il dit. Messaoudi a déclaré, sur interpellation du juge d’instruction, qu’il était sûr que Yaramis n’a plus tiré à ce moment-là. Or, l’enquête a permis de découvrir plusieurs douilles dans cette ruelle, qui proviennent de munitions d’un pistolet Glock, soit l’arme dont était muni Yaramis.

Trois douilles supplémentaires

Plus tôt dans la journée, les enquêteurs ont expliqué avoir fait une nouvelle descente sur les lieux des faits, à la demande du juge d’instruction, le 3 septembre 2020. “Trois douilles supplémentaires ont été retrouvées après une fouille plus minutieuse des environs”, ont-ils exposé. “L’une a été retrouvée à l’angle de la place Adolphe Sax et de la ruelle en escaliers par laquelle les auteurs ont pris la fuite. Les deux autres ont été trouvées dans un buisson le long de la façade du n°4 de cette ruelle”.

Les accusés ont été interrogés avec insistance, jeudi, au sujet de cette douille découverte sur le chemin qu’avaient emprunté Steven Kumba, la victime décédée, et eux-mêmes. Celle-ci indique que des coups de feu ont encore été tirés par les accusés après la fusillade, alors qu’ils quittaient les lieux au même endroit que la victime, mais ils ont contesté. “En prenant la fuite, on a laissé Monsieur Steven derrière nous. C’est tout”, a répondu Jason Yaramis. La douille provient du même type d’arme que ce dernier avait en main, soit un pistolet de type Glock selon ses propres déclarations.

Un conflit

Le 20 août 2020 vers 14h06, une patrouille de police a découvert Steven Kumba, un homme âgé de 23 ans, gravement blessé, avenue Auguste Rodin à Ixelles. Il avait été touché de deux balles dans la fesse droite. La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital d’Ixelles, situé non loin, où son décès sera constaté.

Les premiers éléments d’enquête ont révélé que la fusillade a eu lieu au niveau du square Marguerite Yourcenar et de la place Adolphe Sax, et qu’une autre personne a été blessée. Cette dernière, Ali Dandach, a été admise à l’hôpital pour une blessure par balle au pied gauche.

Le lendemain des faits, les enquêteurs ont appris que les dénommés Jason Yaramis et Rayan Messaoudi étaient impliqués dans la fusillade. Ils ont été arrêtés les 14 et 15 septembre 2020, après s’être rendus.

Selon les déclarations de Rayan Messaoudi, un conflit existait entre lui-même et le dénommé Yassine Amrouch, au sujet d’un trafic de cannabis. Le 20 août, les deux hommes se sont rencontrés place Adolphe Sax pour discuter de leur litige. Ils se sont battus et Rayan Messaoudi, armé d’un revolver, a tiré à proximité de Yassine Amrouch, sans le blesser. Steven Kumba a alors plaqué Messaoudi au sol.

Jason Yaramis, armé d’un pistolet de type Glock, est intervenu pour défendre Messaoudi, son ami d’enfance. Il a tiré à son tour, touchant Steven Kumba et Ali Dandach.

Le procès se poursuivra lundi avec la suite de l’audition des enquêteurs, celle des experts balistiques et du médecin légiste.