Ixelles: un sexagénaire hospitalisé après une intoxication au monoxyde de carbone

Les secours ont évacué trois personnes présentes dans l'habitation. Deux d'entre elles ont pu être soignées sur place mais un homme, d'une soixantaine d'années, a dû être emmené à l'hôpital. L'alimentation en gaz a été coupée et placée sous scellés par Sibelga.

Les pompiers de Bruxelles rappellent qu'il est nécessaire de faire installer des appareils de chauffe conformes par un technicien agréé, d'effectuer les entretiens requis et les contrôles obligatoires, mais aussi de veiller à une bonne évacuation des gaz de combustion, de prévoir un système de ventilation et d'aérer régulièrement.

Il est également intéressant de faire installer des détecteurs de CO et il faut surtout réagir immédiatement en cas de symptômes tels que nausées, vomissements, maux de tête ou fatigue soudaine. "Ouvrez les fenêtres, évacuez les personnes présentes et demandez de l'aide à la Cellule d'Urgence 112", a conseillé le porte-parole.