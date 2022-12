Deux abris de nuit supplémentaires ouvrent en urgence à Bruxelles

Deux accueils de nuit d'urgence ont ouvert ce mardi 13 décembre 2022 en soirée à Bruxelles. Lancée par la Cocom et la Région bruxelloise (via Bruss'Help) et gérée par la Croix-Rouge, l'initiative est une réponse au froid polaire actuel qui met en danger la vie des sans-abri.