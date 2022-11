Fini le parking au centre de la place du Châtelain: le projet de «place jardin» à l'enquête publique

PHOTOS | Les voitures éjectées de la place du Châtelain à Ixelles: voici le projet sélectionné et son…petit cours d’eau

Il est prévu de revoir totalement l'espace avec un aménagement de plain-pied. Le stationnement au centre de la place sera supprimé. À la place seront installés des espaces verts, une fontaine, et du mobilier urbain (vastes bancs entourant les arbres).

Projets de rénovation de la place du Châtelain. ©D.R.

Projets de rénovation de la place du Châtelain. ©D.R.

Projets de rénovation de la place du Châtelain. ©D.R.

Projets de rénovation de la place du Châtelain. ©D.R.

Projets de rénovation de la place du Châtelain. ©D.R.

"Actuellement, cette place ne remplit pas pleinement son rôle de place. Elle dysfonctionne et n'est pas suffisamment accessible, notamment pour les PMR", commentait l'échevin Romain De Reusme (PS) l'année dernière au moment de la gestation du projet.

Le timing du chantier a été déterminé par Vivaqua, et sa demande de rénovation du réseau de canalisation.

Un début de chantier espéré en septembre 2023

Photos Ennio Cameriere , parking du chatelain qui va etrer mit a neuf (Ennio Cameriere) ©Ennio Cameriere

De grands changements de mobilité sont à prévoir, bien qu'encore incertains. "Le cœur de place évolue vers le statut d'une zone piétonne immunisée du trafic automobile", indique la demande. La zone sera limitée à 20 km/h (zone de rencontre).

Les modifications seront progressives. À terme, le projet prévoit de supprimer le trafic automobile presque sur l'entièreté des longueurs de la place, soit une piétonnisation entre rue de l'Aqueduc et la rue Campenhout, et entre la rue de l'Amazone et la rue Simonis.

À noter : la commune entend conserver le traditionnel marché du mercredi et l'étendre à la rue de l'Aqueduc.

L'enquête publique vient de débuter ce 24 novembre et dure jusqu'au 23 décembre. La commune espère obtenir un permis d'urbanisme pour le printemps 2023, débuter en septembre 2023 les chantiers, estimés à 52 semaines.