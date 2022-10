Le feu s’est déclaré peu après 19h00 au deuxième étage d’un bâtiment qui en compte trois. A l’arrivée des pompiers, les flammes ravageaient la cuisine de l’habitation. Tous les occupants des lieux avaient pu sortir en toute sécurité, mais une habitant du 2e et un du 3e étage avaient inhalé de la fumée. La première a été emmenée à l’hôpital, tandis que le second a été soigné sur place.

L’incendie a été rapidement maîtrisé. Dans les décombres, deux animaux ont été retrouvés. Les pompiers ont tenté en vain de les réanimer.

L’appartement du 2e étage est inhabitable. Les autres habitants de l’immeuble ont pu regagner leur domicile après ventilation des lieux et contrôle du niveau de CO. La cause du sinistre demeure pour l’instant inconnue.