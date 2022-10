Procès de l’assassinat de Dido: «Cet appartement, ce n’est pas une planque. C’est le lieu de vie d’un jeune de 25 ans qui a des copains qui viennent squatter»

Sept hommes, dont un fait défaut, sont accusés d’avoir assassiné Dieudonné Bula, surnommé Dido, dans le quartier Matonge à Ixelles, le 26 mai 2019.

+ LIRE AUSSI | " On peut se battre avec un copain, avec un frère, mais pas le tuer " : la défense conteste la vision de " guerre entre bandes urbaines " au procès de l’assassinat de Dido

+ LIRE AUSSI | Procès de l’assassinat de Dido à Matonge : " On est venu pour attaquer et pour tuer, pas pour aller manger "

Me Bosmans a contesté les affirmations de l’accusation et de la partie civile selon lesquelles une "réunion de préparation" de l’attaque avait eu lieu chez Adri Nsumbu, à Watermael-Boitsfort, quelques heures avant les faits. C’est de là que les sept accusés sont partis le 26 mai 2019 pour se rendre à Matonge. "Ce n’est que pure hypothèse", a avancé l’avocate. "Cet appartement, ce n’est pas une planque. C’est le lieu de vie d’un jeune de 25 ans qui a des copains qui viennent squatter chez lui, rien d’autre. On ne saura jamais ce qu’ils se sont dit, rien n’est objectivé concernant une potentielle préparation".

Dans l’hypothèse la plus défavorable à mon client, cela voudrait dire qu’il aurait attendu d’être dans la galerie pour charger son arme, puis qu’il aurait fait tomber la cartouche et ne l’aurait pas ramassée tout de suite ?

Quant au fait qu’Adri Nsumbu était probablement muni d’une arme à feu, la pénaliste a également rappelé qu’il ne s’agissait que d’une supposition. Selon l’enquête, l’objet qu’Adri Nsumbu fait tomber dans la galerie, et que Johan Bofane ramasse ensuite, pourrait être une cartouche. "Mon client a déclaré qu’il s’agissait d’un" Zippo "et un enquêteur a indiqué que c’était possible. Sa version est donc vraisemblable. Les images ne permettent pas de définir avec précision de quel objet il s’agit et, dans l’hypothèse la plus défavorable à mon client, cela voudrait dire qu’il aurait attendu d’être dans la galerie pour charger son arme, puis qu’il aurait fait tomber la cartouche et ne l’aurait pas ramassée tout de suite ? De plus, on peut voir que cet objet ne roule pas ou ne rebondit pas comme pourrait le faire une munition. Ce ne sont à nouveau que des hypothèses".

Enfin, Me Bosmans a rappelé que, sur les images à la sortie de la galerie, Adri Nsumbu se trouve en retrait d’autres accusés qui poursuivent la victime. Pour elle, celui-ci, en plus de ne pas avoir posé de geste sur la victime, ne s’est pas associé à l’agression. "Comment aurait-il pu se désolidariser autrement que ce qu’il a fait ?", a-t-elle questionné à l’attention des jurés.