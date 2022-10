«On peut se battre avec un copain, avec un frère, mais pas le tuer»: la défense conteste la vision de «guerre entre bandes urbaines» au procès de l’assassinat de Dido

L’accusé Daniel Nsumbu est en aveu d’avoir porté les deux coups de couteau qui sont à l’origine du décès de la victime. Son avocate, Me Séverine Solfrini, a plaidé la culpabilité de son client, Daniel Nsumbu, pour des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Selon l’avocate, rien ne permet d’établir que l’accusé était animé d’une intention homicide et qu’il a prémédité de tuer la victime.

Me Solfrini a soutenu la thèse d’une "bagarre qui a mal tourné". Selon l’avocate de Daniel Nsumbu, il ne s’agit pas d’une guerre entre bandes urbaines comme l’ont décrite certains avocats de la partie civile. "Le patron du Chicken Spot (ancien" fast-food "de la rue d’Édimbourg à Ixelles, NDLR) l’a déclaré: ils étaient tous copains, des copains qui se disputent pour un oui, pour un non. Nous ne sommes pas du tout dans un contexte de bandes urbaines. Il n’est absolument pas exclu que ce soit une bagarre qui a dégénéré", a-t-elle avancé.

La pénaliste liégeoise a estimé que rien ne permettait à l’accusation et à la partie civile d’affirmer que les accusés ont pris part à une "réunion de préparation" chez Adri Nsumbu l’après-midi des faits. Selon elle, la préméditation n’est donc pas prouvée. Quant à l’intention homicide de son client, rien ne permet de l’établir non plus, a-t-elle soutenu. "Est-ce que c’est si peu crédible que Dido ait été armé d’un couteau ?", a-t-elle tout d’abord questionné. Selon la déclaration de Daniel Nsumbu, Dido avait un couteau sur lui, avec lequel il a essayé de le frapper, mais il a pu le désarmer et l’a poignardé à deux reprises.

L’avocate a mis en valeur un second élément. "Sur toutes les images de la scène de coups à la sortie de la galerie, on voit que chaque fois que Monsieur Nsumbu a l’occasion de poser un geste, il fait usage de sa chaussette lestée de la boîte de conserve", et non du couteau qu’il a en main, a-t-elle exposé. D’après la pénaliste, cette observation permet de déduire qu’il n’était pas venu pour tuer Dieudonné Boula. Elle a demandé aux jurés de déclarer son client coupable, non pas d’assassinat, mais de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Ensuite, Me Yannick De Vlaemynck a plaidé la culpabilité de son client, Maxime Kacou Koffi, pour coups et blessures. Le pénaliste a estimé que l’homme n’a été ni auteur ni coauteur d’un meurtre et qu’il n’a pas prémédité l’agression.

"L’accusation et la partie civile, en vous parlant de gangs, de bandes urbaines… Ont tenté de détourner le débat", a entamé Me De Vlaemynck. "Concernant l’intention homicide, il faut tout d’abord constater que Maxime Koffi n’est pas auteur d’un coup mortel. Il a donné deux coups de matraque, dont un a atteint la victime dans le dos et n’a laissé aucune marque selon le médecin légiste. Alors, est-il coauteur d’un meurtre ? Pour cela, il faut qu’il y ait un auteur de meurtre. Or, je partage l’analyse de mes confrères, Me Solfrini et Me Molders-Pierre. Daniel Nsumbu [en aveu d’être l’auteur des coups de couteau mortels] n’avait pas d’intention homicide puisqu’on le voit, sur les dernières images de caméras, frapper la victime avec une chaussette lestée d’une boîte de conserve et pas avec le couteau qu’il a encore dans l’autre main. On voit aussi Johan Bofane frapper la victime avec la crosse de son revolver. C’est encore une preuve qu’on n’est pas venu là pour tuer. Également, Balaka Wenge, Ngimbi Massamba et Brito Da Silva sont venus sans arme. Quant à Adry Nsumbu, si l’on suit la thèse selon laquelle il avait une arme à feu, il faut bien constater qu’il n’y a eu aucun tir", a argumenté l’avocat.

Me De Vlaemynck a poursuivi en avançant que son client n’avait aucun mobile pour s’en prendre à Dieudonné Boula, qu’il fréquentait autant que ses coaccusés. "Lui, il n’a de problème avec personne. Il fréquente tout le monde. C’est très important de garder ça à l’esprit. On peut se battre avec un copain, avec un frère, mais pas le tuer".

Quant à la préméditation, le conseil de Maxime Kacou Koffi a demandé aux jurés de tenir compte du fait que son client n’était pas avec les autres accusés chez Adry Nsumbu à Watermael-Boitsfort l’après-midi des faits, là où, selon la thèse adverse, une "réunion de préparation" pour une expédition punitive a eu lieu. Tous les autres accusés ont en effet déclaré que Maxime Kacou Koffi n’y était pas. "Si quelque chose a été préparé, c’est en tout cas sans lui", a opposé l’avocat.

Enfin, Me Maryse Alié et Me Agathe De Brouwer, conseils de l’accusé Brito Da Silva, ont plaidé son acquittement total, mercredi, devant la cour d’assises de Bruxelles. "Brito n’avait aucune raison de s’en prendre à Dieudonné Boula. Il n’aurait jamais participé à une expédition punitive. Jamais au grand jamais. Au contraire, Dieudonné et Brito se connaissaient bien depuis longtemps. Il est triste de sa mort", a plaidé Me Alié.

Me Alié a insisté, comme ses confrères de la défense, sur le fait qu’on "ne condamne pas un groupe". Il est important, a dit la pénaliste, que les jurés examinent les chefs d’accusation par accusé. Elle a rappelé, en ce qui concerne son client, qu’il est arrivé à Matonge avec les autres sans aucune arme sur lui et qu’il n’a pas pris part à la bagarre. "Brito n’était même pas recherché après les faits. C’est moi qui ai pris contact avec la juge d’instruction, car il voulait expliquer ce qu’il s’était passé. Il a été entendu comme suspect mais libéré après avoir été auditionné par les enquêteurs. La juge ne l’a même pas auditionné elle-même", a-t-elle relaté.

Brito Da Silva n’a été pas été inculpé par la juge d’instruction mais la procureure a demandé son renvoi aux assises et la chambre des mises en accusation l’a suivie. "On lit, dans cet arrêt de la chambre des mises, que Brito est le premier à entrer dans la galerie. Là, on est certain que les juges n’ont pas regardé les images des caméras de vidéosurveillance puisque ce n’est pas correct. Brito n’est pas le premier à pénétrer dans la galerie. L’arrêt mentionne aussi qu’il" aurait "été porteur d’un couteau. C’est faux. Ça ne ressort pas du dossier. Merci la chambre des mises, magnifique travail", a commenté l’avocate, entre amertume et stupéfaction.