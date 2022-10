"Ce n’est pas un plan Good Move à proprement parler mais une série d’aménagements de sécurité routière", tient à préciser l’échevin ixellois de la Mobilité Yves Rouyet (Écolo). "Le plan réduit le trafic mais ce n’est pas l’objet principal. L’idée est de réorganiser la circulation".

Comme la cité des Ânes, la commune de l’aulne prévoit plusieurs phases d’implémentations. "Notre stratégie est d’agir petit à petit. C’est possible car les aménagements ne sont pas dépendants les uns des autres." Deux phases sont donc prévues.

Dès les prochains congés: des sens uniques

La première partie aura lieu dans deux semaines, dès le 24 octobre, début des vacances d’automne. La rue Maes passera en sens unique entre le rond-point de la rue Jean Van Volsem et la rue Maria Malibran, "à la demande des habitants" selon l’échevin. Mise à sens unique également rue de l’Ermitage à partir du croisement avec la rue de Hennin, où un filtre à véhicules sera installé. Un seul sens également pour un tronçon de la rue Gray, entre la rue des Deux Ponts et l’avenue de la Couronne. "Le tronçon est trop étroit et les remontées de file sont parfois très longues. La rue Gray est d’ailleurs déjà à sens unique à cause d’un chantier et cela ne pose aucun embarras de circulation."

Une zone de rencontre sera aménagée le long de l’étang méridional, avenue du Général de Gaulle : deux filtres seront mis aux extrémités afin de constituer un double cul-de-sac. L’unique accès se fera dès lors via la rue du Buisson.

Dès ce 24 octobre, les premiers changements interviennent dans le plan Good Move dessiné pour les étangs d’Ixelles et le quartier Flagey. ©IPM Graphics

Gros changements place Flagey dès mai

La deuxième partie du plan aura lieu en mai 2023, pour les vacances de printemps, et impliquera de grands changements pour la place Flagey.

Deux filtres aménagés devant les étangs en feront une zone piétonne et il ne sera dès lors plus possible de faire tout le tour de la place en voiture. Les tronçons de la rue Lesbroussart et de la chaussée Vleurgat menant à la place Flagey seront dès lors mis à sens unique.

Autre étape décisive du printemps : la mise à sens unique de la voirie entre les étangs. Mesure phare du plan, prise afin de réduire le trafic de transit entre l’avenue de la Couronne et l’avenue Louise. Notons que l’avenue des Éperons d’Or devrait logiquement être mise à sens unique dans la foulée.

Plusieurs mesures sont également prévues dans un futur plus lointain. Une fois les travaux terminés, la chaussée de Boondael sera mise à sens unique. "Dans minimum un an." Le tronçon de la rue Vilain XIIII menant à l’avenue Louise devrait également être mis à sens unique. Et enfin, l’entrée de la rue du Bailli sera piétonnisée. Une demande de permis a été introduite et la STIB attend son permis.