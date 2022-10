Une fresque sur les risques de la fête à la Jefke, où s’ouvre une «safe zone»

Une fresque de sensibilisation aux risques liés à la vie festive à l’Université libre de Bruxelles (ULB) a été présentée ce mercredi dans la salle de fêtes estudiantine "Jefke", située sur le campus de la Plaine à Ixelles. Cette réalisation apportera une meilleure visibilité aux initiatives mises en place "pour une guindaille plus safe et plus inclusive".