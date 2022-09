Le procès de l’assassinat de Dido suspendu

Le procès de l’assassinat de Dido devant la cour d’assises de Bruxelles a été suspendu vendredi en milieu de matinée, à la suite du dépôt de nouvelles conclusions de la défense, jeudi soir. L’avocate générale a demandé du temps pour répliquer à ces conclusions, raison pour laquelle les débats sont actuellement suspendus. La cour devra ensuite délibérer et rendre un arrêt. En cause, une expertise psychiatrique a été retirée du dossier mais celle-ci est toujours évoquée dans l’acte d’accusation, qui a été lu jeudi par l’avocate générale et distribué aux jurés.