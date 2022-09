Habitant la commune de l’aulne depuis plus de 10 ans dans le quartier du Châtelain, Gilles Vanden Burre indique accepter le mandat "pour soutenir la dynamique forte et positive de l’équipe menée par Christos Doulkeridis" et "faire le lien entre le conseil et les compétences fédérales" qu’il suit. Le néo-conseiller communal, qui siège au parlement fédéral depuis 2015, avait obtenu 419 voix lors du suffrage local de 2018.