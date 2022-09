Une rue du Bailli piétonne, ça pourrait ressembler à ça: la consultation est ouverte (photos)

On vous en parlait le mois dernier. La STIB, avec l’aval des communes de Bruxelles-Ville et d’Ixelles, veut piétonniser une partie de la rue du Bailli. Il faut dire que l’artère commerçante constitue un point noir de la mobilité bruxelloise. Trams et voitures circulent sur une même bande, et quotidiennement, les transports publics se retrouvent coincés derrière une file de véhicules attendant à la queue leu leu pour emprunter l’avenue Louise.