Les policiers contrôlent un véhicule… et débusquent coke, marijuana et 7.000 euros de cash

La recherche locale de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a été attirée, lors d’une patrouille mardi dernier chaussée de Vleurgat à Ixelles, par l’attitude suspecte de deux personnes dans une voiture stationnée. Les policiers ont décidé de contrôler le véhicule et y ont découvert de la cocaïne. Une perquisition a dès lors été ordonnée au domicile de l’un des suspects et a abouti à la saisie d’autres quantités de cocaïne et de marijuana. Ce dernier a été placé sous mandat d’arrêt.