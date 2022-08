Ixelles: un micro-ondes sous le bras, les deux voleurs font un four

Les faits se déroulent dans la rue de la Tulipe à Ixelles. "Ils finissent par entrer dans l’une des habitations. Cinq minutes plus tard, ils sortent avec notamment un four à micro-ondes, un sac de vêtements et une valise".

Les inspecteurs filent les suspects. "Ils décident un peu plus loin, place Fernand Cocq. L’un des deux suspects résiste durant son arrestation, tandis que l’autre justifie son pistolet jouet tenu en poche comme appartenant à son fils".

L’enquête révèle que les deux particuliers sont déjà connus de la police pour des faits similaires. Après audition, ils ont reçu une citation directe et ils devront comparaître devant le tribunal correctionnel à une date ultérieure.