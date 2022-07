Ceux-ci ont été appelés pour "un incendie pleinement développé". Les hommes du feu sont arrivés sur place suite à une alerte donnée à 11h21.

Feu impressionnant rue du Collège à Ixelles. ©Pompiers de Bruxelles

Le feu fait rage au 1erétage de cette maison. On voit les flammes lécher les murs en sortant par les fenêtres arrière et un panache d’épaisse fumée s’échapper par la façade à rue. "Une propagation via une coupole se fait en façade arrière et en toiture arrière", précise Walter Derieuw, porte-parole des Pompiers de Bruxelles. "Il n’y a cependant pas de propagation aux maisons voisines".

L’information d’un décès arrivera un peu plus tard, vers 13h. "Malheureusement, pendant le déblai, la dépouille mortelle d’une dame a été retrouvée dans le logement sinistré", déplore Walter Derieuw.

L’origine de l’incendie « reste à déterminer ». Le déblayage sera « de longue haleine »: il exige le démontage d’une partie de la toiture.