Un tout nouvel atrium «où l’employé communal vient vers le citoyen» à Ixelles (photos)

La rénovation des bâtiments "devenus obsolètes" a démarré en 2015. "Les Services Communaux, très sollicités, n’étaient plus en mesure de recevoir un public de plus en plus nombreux dans des conditions d’accueil optimales du fait de l’exiguïté et du manque de confort des locaux", plaide Ixelles. "Le développement des départements avait aussi contraint à disperser les services à la population sur plus de 5 sites distincts".

Ce nouvel îlot accueille "les services les plus sollicités": Population, État Civil, Commerce, Urbanisme, Médiation sociale, et SMEJA (Service d’encadrement des mesures judiciaires alternatives).

Ce nouvel îlot accueille «les services les plus sollicités»: Population, État Civil, Commerce, Urbanisme, Médiation sociale, et SMEJA. ©Commune d’Ixelles

D’après le Bourgmestre Christos Doulkeridis (Écolo), c’est une nouvelle philosophie de l’accueil qui est de mise sur ce nouveau site. "Ce n’est plus le citoyen qui attend devant un guichet, mais l’employé communal qui va vers lui".

La modernisation a été imaginée par l’Association Momentanée Malibran (les architectes A2RC et ARTER et les ingénieurs conseils SWECO).Point d’orgue: l’atrium "moderne, spacieux et spectaculaire avec de larges surfaces vitrées". Outre un mobilier "plus accueillant, flexible et accessible", des ascenseurs, une rampe d’accès, un bureau d’accueil et des bornes électroniques "permettent un accès aisé aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes ou fauteuils roulants". Et on n’oublie pas la bande rugueuse pour les personnes mal – et non voyantes.

Point d’orgue du nouvel îlot communal d’Ixelles: l’atrium «moderne, spacieux et spectaculaire avec de larges surfaces vitrées». ©Commune d’Ixelles

Niveau environnemental, dès 2025 et l’a prochaine phase des travaux, "une partie du chauffage fonctionnera grâce à des pompes à chaleur en combinaison avec des sondes géothermiques verticales".Tous les châssis ont été remplacés par du triple vitrage et les vieilles chaudières extrêmement énergivores, par des modèles à haut rendement. Des toitures végétalisées ont été posées.Toutes les chasses d’eau utilisent des eaux pluviales récupérées.

Une nouvelle phase dès l’automne

Après la construction de 3000m2 rue du Viaduc 16 à 22 (2015-2017), puis celle de ce nouvel atrium, d’un nouveau bâtiment rue du Viaduc et la rénovation des 170 à 174 de la chaussée d’Ixelles (2018-2022), la commune lance désormais une 3ephase de chantier. Elle est prévue à l’automne 2022.Elle concerne la rénovation de l’immeuble traversant l’îlot de la rue du Viaduc vers le pavillon "Malibran" et de l’immeuble situé le long de la Malibran. Soit là où se trouvaient l’accueil du public des Services Population et État Civil. Viendra enfin la restauration du Pavillon Malibran lui-même.

La dernière phase concerne les bâtiments en bleu.Viendra ensuite le tour du «pavillon Malibran». ©Commune d’Ixelles

Le budget s’élève à 8,8 millions d’euros.Dont 1,2 million via le Programme triennal d’investissement communal et 6,32 millions d’emprunt au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.