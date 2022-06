Mais que faisaient ces mascottes géantes place du Luxembourg ce mardi 21 juin? (photos)

Un petit groupe de personnes déguisées en animaux a dansé mardi, entre 12h00 et 14h00, devant le parlement européen à Bruxelles, sur la chanson de Lene Lovich et Nina Hagen "Don’t Kill the Animals" (Ne tuez pas les animaux). Ils appelaient, au moyen de banderoles et pancartes, à signer l’initiative citoyenne européenne pour inciter l’Union européenne (UE) à supprimer progressivement l’expérimentation animale, à commencer par celle menée pour des cosmétiques. Cette dernière a dépassé les 640.000 signatures, mais doit atteindre le million d’ici le 31 août prochain pour que la Commission européenne examine la demande formulée.