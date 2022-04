Un monument en mémoire des victimes du génocide arménien vandalisé à Ixelles

Une inscription "Fuck Paylan" est également visible, une référence au député turc Garo Paylan, qui est d’origine arménienne.

Le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Écolo) a dépêché une équipe sur place pour nettoyer le monument. “Jamais je ne pourrai tolérer ce genre de comportement. La police a ouvert un dossier et une réparation sera immédiatement menée”.

Le président du centre socio-culturel arménien de Belgique Karen Tadevosyan appelle à ne pas tirer de conclusions hâtives sur l’identité et les motivations de l’auteur. "Il y avait eu des manifestations contre de l’installation mais plus rien depuis […] On y commémorait le génocide ici encore dimanche dernier." Il remercie la commune pour son intervention rapide face à cet acte de vandalisme, peu fréquent en Belgique

Selon Nicolas Tavitian, président du comité des Arméniens de Belgique, "il s’agit soit d’un acte de vandalisme d’une personne alcoolisée, soit d’un acte de négationnisme". Vu les symboles peints, "je penche plutôt pour la deuxième option". Il nous explique ne pas sentir un vague d’hostilité envers les Arméniens en ce moment. "Il y a même eu des rencontres entre diplomates turcs et arméniens récemment. L’auteur a dû être inspiré par les commémorations de dimanche."