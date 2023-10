Voilà à quoi ressemblera le bâtiment du magasin Match, à deux pas de la station Albert à Forest : un étage a été supprimé

Pour rappel, Koramic prévoyait un large projet immobilier qui viendrait se greffer sur le socle commercial de l’actuel magasin Match au croisement Alsemberg/Jupiter. 114 logements étaient programmés, repartis dans des blocs de hauteurs diverses, qui allaient jusqu’à 8 étages côté Albert.

L’ampleur des gabarits et de la densité du projet avait été pointée du doigt par des riverains venus interpeller leurs élus en mai dernier. Le collège avait alors fait part de l’envoi d’une lettre au secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme de l’époque Pascal Smet (Vooruit) pour réclamer une nouvelle enquête publique.

©EdA - Julien Rensonnet

Leur demande a été entendue. Le promoteur a revu es plans et une nouvelle enquête est en cours. Le projet ne change pas foncièrement. Il prévoit toujours le maintien de l’espace commercial (actuel Match), la création de 4 logements-ateliers qui s’ouvrent sur l’espace public coté Jupiter ou encore d’une salle polyvalente. Sur le toit du Match, le jardin de 2.200 m2 est conservé, même s’il semble moins vert que sur la précédente version du projet au regard des nouvelles visualisations 3D.

En haut, la nouvelles version du projet ©D.R.

Parmi les changements, on note surtout le retrait d’un étage pour le bloc, qui en comptait 8 à la base, coté Albert et l’élargissement de l’espace vide entre les deux blocs coté Albert. Les façades de ces blocs ont aussi été revues pour donner un aspect plus naturel.

Autres points : la réduction des dépassements au-dessus du trottoir de la chaussée d’Alsemberg et la réduction de la serre commune, l’amenant à 90m2, contre 110m2 avant pour libérer des espaces de pleine terre. Ces modifications ainsi que la réorganisation de certains appartements font passer le nombre de logements de 114 à 107.

En haut, la nouvelles version du projet ©D.R.

Aucun logement assimilé social n’est programmé dans l’ensemble. La commune pourrait demander à en aménager via les charges d’urbanisme que le promoteur devra à la commune si son projet est validé. L’échevin en charge de l’Urbanisme Alain Mugabo (Ecolo) nous explique que ces logements conventionnés (qui ne sont donc pas purement sociaux et gérés par une société immobilière de service public mais qui peuvent être des conventions avec une agence immobilière sociale) n’apportent pas de garanties qu’ils seront durablement sociaux. “On préfère toucher les charges d’urbanisme en numéraire (en argent directement) pour mener nos projets.”

Concernant la nouvelle version du projet, l’édile ne se positionne pas : “nous allons attendre l’enquête publique voir les réactions des riverains, entendre le promoteur et on redonnera notre avis en commission de concertation début décembre.”

Interrogé sur un potentiel recours contre cette version, l’échevin botte à moitié en touche : “comme pour chaque permis toutes les éventualités restent ouvertes.”