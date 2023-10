À Forest, les 6e primaires découvrent la programmation avec le robot de CodeNPlay : “Les enfants sont agiles avec le smartphone, pas avec le PC” (vidéo)

Ça ne décourage pas Yasmine, Cassie et Yasmina, toutes trois 11 ans. L’une d’elles branche le robot à l’ordinateur via câble USB pendant qu’une autre recalcule la distance du premier morceau droit à parcourir. “Cassie a mesuré le parcours. Maintenant, on essaye de programmer le robot pour qu’il le suive sans sortir des limites”, explique Yasmine. Il faut avancer de 22 cm, puis tourner de 90 degrés, et encore avancer de 18 cm. “On pioche dans une liste d’instructions, comme 'avancer', 'reculer', 'tourner'…” Celles-ci s’enchaînent sous forme de bandelettes dans une suite affichée sur le PC par le logiciel Lego Spike. “Pour les virages, on n’utilise pas les angles, mais le nombre de rotation des roues. On demande que la roue droite fasse deux rotations complètes et la roue gauche aucune”. Démonstration : le robot prend parfaitement l’angle droit. Joli !

Cassie, Yasmina et Yasmine, toutes trois 11 ans, font tourner leur robot comme des ingénieurs de Formule 1. ©EdA - Julien Rensonnet

Claire Morvan de CodeNPlay. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Les enfants ont une connaissance passive du numérique, via tablette et smartphone. Beaucoup n'ont jamais vu de souris. Ni lancé de recherche web avec mots-clefs.

L’exercice semble plaire dans cette classe de 6e primaire de l’école du Vignoble. C’est l’asbl CodeNPlay qui l’a initié. L’établissement forestois collabore depuis 2 ans avec cette équipe de 12 personnes spécialisée l’éducation au numérique. C’est d’autant plus capital que le programme oblige les enseignants à s’y coller depuis cette rentrée de septembre 2023 pour les 3e et 4e primaires. 5e et 6e suivront en 2024 et 2025. “Dans le programme, on lit par exemple que les élèves doivent être capables d’interpréter une boucle logarithmique”, glisse Cédric Nicolas, directeur. “Moi-même, je ne savais ce que c’est. La formulation est très obscure pour les professeurs”. Et peut faire paniquer. “Grâce aux chèques science de la Région, on axe donc le travail de CodeNPlay sur le soutien aux enseignants. Ils en reçoivent une part des connaissances qu’ils ne trouvent pas ailleurs”.

On ne fait pas de robot sans casser des œufs

Les instituteurs et institutrices primaires ne sont généralement pas formés à l’enseignement de l’informatique. Et encore moins de la robotique. “On veut donc rendre les enseignants autonomes”, pose Claire Morvan, responsable croissance pour CodeNPlay. L’asbl basée au campus numérique BeCentral propose “une dizaine de formations”. Et revendique l’écolage de 4.000 enseignants et 30.000 élèves de Bruxelles et Wallonie en 6 ans. “Il faut donner confiance aux profs qui donneront ensuite confiance aux élèves. Dans le programme, on lit par exemple qu’il faut 'savoir faire un logigramme avec des boucles et conditions'. Personne ne sait ce que c’est. Alors on développe des outils clefs en main, on les aide en les mettant en situation”. Le robot en est un bon exemple. “Il s’agit de ranger sa pensée en une suite d’instructions claires, comme dans une recette de cuisine. Et ne pas répéter inutilement la même instruction. Plutôt que de dire 4 fois d’affilée 'casser un œuf', on dit 'répéter 4 fois l’opération casser un œuf'”. Exactement le genre d’instruction qu’exigent Émile et Moamadou de leur robot “pour qu’il reste sur la route”.

Khadija, Beril et Basma (de g. à d.) branchent leur robot au PC pour y mettre à jour les angles et droite de leur circuit de papier. ©EdA - Julien Rensonnet

Laura Morales Caceres. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement L'exercice de robotique combine de nombreux contenus pédagogiques: amplitude des angles, mesures de longueurs, droites parallèles et perpendiculaires...

Dans sa classe de 6e, Laura Morales Caceres s’agenouille sur le circuit de Khadija, Beril et Basma. L’institutrice vérifie avec les filles de 11 ans que leur engin ne déraille pas. “Nous n’avons ni les outils, ni la formation, ni le matériel pour suivre le programme. CodeNPlay nous forme individuellement, nous suit, nous prête le matériel, nous indique les financements possibles”. L’enseignante reconnaît les atouts de la robotique dans son année. “Les élèves adoptent une nouvelle logique dans laquelle le robot ne sait rien. Ils doivent tout lui dire pour qu’il exécute les tâches dans l’ordre. Ensuite, l’exercice combine de nombreux contenus pédagogiques : amplitude des angles, mesures de longueurs, droites parallèles et perpendiculaires… En plus, ils sont bons !”, savoure Laura Morales Caceres, qui se réjouit d’ajouter les capteurs de lumière pour éviter les obstacles. De quoi apprendre à programmer les voitures automatiques de demain ?

Allumer, éteindre, brancher un câble

La question n’est peut-être pas si éloignée de la réalité. “Mariya Gabriel, ancienne commissaire européenne à l’éducation, affirme que 90 % des emplois en 2030 nécessiteront des compétences numériques basiques”, rappelle Claire Morvan. “Les enfants auront besoin du langage informatique pour trouver un emploi, mais aussi jouir de leurs droits civiques, dans l’administration, la santé. Et plus tôt on apprend un langage, plus tôt on le maîtrise”, pointe la spécialiste dont les équipes lancent leurs accompagnements dès la 3e maternelle, “moments où les stéréotypes de genre et de milieu socio-culturels n’empêchent encore rien”.

Moamadou et Émile ont dû s'y reprendre plusieurs fois pour que leur robot prenne le bon angle en virage. ©EdA - Julien Rensonnet

Le programme CodeNPlay n’oublie pas le maniement des ordinateurs. “Smartphones et tablettes sont familiers aux enfants. Mais il s’agit d’une utilisation passive du numérique”. Laura Morales Caceres confirme : “en 6e, la plupart ont un smartphone. Ce n’est pas le cas des PC. On propose donc aussi une approche de l’ordinateur : comment l’allumer, l’éteindre, brancher un câble, ouvrir un dossier, créer un document… C’est important car dès le secondaire, on leur demande de produire du contenu sans jamais leur avoir enseigné les méthodes pour ce faire”. Claire Morvan continue : “beaucoup n’ont jamais vu de souris. On approche aussi les recherches web, les mots-clefs… Ces gamins sont agiles en consommation passive du numérique. Mais ils doivent aussi apprendre comment créer du contenu : texte, image, les partager…”

Au pied des portemanteaux, des cris de joie : le robot de Cassie, Yasmine et Yasmina vient de passer sa ligne d’arrivée de toiles d’araignées.