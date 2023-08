Delhaize va construire un nouveau centre de livraison e-commerce à Forest : 450 nouveaux emplois à la clé

Cela alors que, depuis la crise du corona, les ventes en ligne de produits chez Delhaize ont connu une augmentation “sans précédent”, constate la marque au lion, évoquant une croissance à deux chiffres depuis juin 2022.

La livraison à domicile représente 3/4 du chiffre d’affaires total lié aux ventes en e-commerce, sur lequel le distributeur refuse cependant de s’épancher. Selon Roel Dekelver, porte-parole de l’enseigne, ces activités génèrent un chiffre d’affaires équivalent à celui de “6 à 7 supermarchés”.

©Delhaize

Selon lui, ce modèle n’est cependant pas encore rentable à l’heure actuelle et l’une des clés du succès est dès lors l’expansion des installations afin de permettre des économies d’échelle. Les tarifs demandés aux clients ne couvrent en effet pas les coûts qu’engage Delhaize pour la livraison, explique-t-il.

L’entreprise compare le nouveau centre de distribution, d’une superficie de 20.000 m2, à un très grand magasin où les commandes en ligne sont préparées et ensuite livrées au domicile du client par véhicule. C’est également là que seront assemblées les commandes que les consommateurs retirent en magasin, aux points “Collect”.

La marque au lion assure que le bâtiment, qui “respirera la durabilité et la circularité”, permettra une plus grande disponibilité des produits et davantage de créneaux de livraison pour les clients. Elle refuse cependant de préciser le montant de l’investissement. Chez Montea, on indique que Delhaize a signé un bail pour une durée ferme de 15 ans et que le budget d’investissement pour le terrain et pour le développement des installations est estimé à 38,5 millions d’euros.

Ce nouveau centre, situé en bordure du Ring – là où se trouvait autrefois le site de Lipton, qu’a acheté Montea en 2008-, vient s’ajouter à celui déjà présent à Puurs, près d’Anvers, et aux plus petits centres régionaux de Gand, Drogenbos et Liège. Tout cela permet à Delhaize de desservir l’ensemble du pays, y affirme-t-on. Il n’y a dès lors pas de plan dans l’immédiat pour construire un tel centre de livraison en Wallonie.

Le projet permettra la création de 450 emplois supplémentaires pour des profils tels que livreurs de colis, préparateurs de commandes ou encore travailleurs administratifs. Le recrutement de la main-d’œuvre nécessaire se fera autant que possible au niveau local, selon Delhaize.