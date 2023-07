Nouveaux sens uniques et pistes cyclables à Forest : voici le plan Good Move prévu dans le quartier Neerstalle (INFOGRAPHIE)

La maille Good Move avenue de Nerstalle à Forest. ©DR

Plusieurs grands changements sont liés aux travaux de la chaussée de Neerstalle réalisés par la Stib et Bruxelles Mobilité. On note par exemple le passage à sens unique de la chaussée de Bruxelles vers le sud entre l’avenue Van Volxem et la rue Saint-Denis, ou le passage à sens unique de la même chaussée mais cette fois dans le sens inverse entre la rue Saint-Denis et la place Saint-Denis. De même, la chaussée de Neerstalle, de la place Saint-Denis à l’avenue Général Dumonceau, sera à sens unique vers le sud. Sur sa partie uccloise, la chaussée de Neerstalle passera à sens unique vers le nord entre la rue de l’Étoile et la chaussée de Ruisbroeck. Ces changements se feront au fur et à mesure des travaux. La demande de permis pour la portion uccloise sera bientôt introduite. Ces sens uniques permettent de libérer des sites propres pour les transports en commun et donc d’en améliorer l’efficacité. Ces derniers circuleront évidemment toujours dans les deux sens.

L’objectif du plan reste aussi de renvoyer les trafics de transit vers le boulevard de la Deuxième Armée Britannique et vers l’avenue du Globe puis Van Volxem. Des grands axes qui ne connaissent presque pas de changement. “On n’a pas voulu faire trop de changements d’un coup. Avec l’expérience des mailles à Schaerbeek et à Cureghem, on ne voulait pas fermer totalement des rues,” précise l’échevine en charge de la Mobilité, Esmeralda Van den Bosch (Groen). Plusieurs filtres qui empêchent le passage des voitures existent déjà, comme celui qui bloque l’accès à la place Saint-Denis via la chaussée de Bruxelles. Aucun nouveau dispositif de ce type n’est ajouté dans le plan. Il sera d’ailleurs toujours possible de traverser la maille d’est en ouest via Haveskercke-Dumonceau

Forest compète les plans de la région en sécurisant certains carrefours dangereux comme Kersbeek-Vanpé où se trouve notamment l’école Sainte-Alène. “On a des parents qui décident de reprendre la voiture parce qu’ils ne trouvent pas certains carrefours proches des écoles assez sécurisés en tant que piéton. Ce n’est pas normal d’en arriver là, on va régler ce problème.” En parlant de l’avenue Kersbeek, elle passera à sens unique vers le nord entre Baillon et Haveskercke, permettant ainsi d’étendre les trottoirs, de créer une rue cyclable et de réaménager la petite placette au nord de ce sens unique mais également celle au sud, avenue de Fléron, qui deviendra une zone de rencontre. Dernier changement notable : la rue de la Soierie passera à sens unique vers l’est.

Pas avant fin 2024

Les changements ne seront pas mis en œuvre tant que les travaux de la chaussée de Neerstalle (fin 2024) ne seront pas finis. Vivaqua va d’ailleurs commencer cet été son intervention au niveau de la place Saint-Denis et la Stib va avoir fini sa première phase de chantier en septembre, laissant ainsi libre l’entièreté de la circulation sur la chaussée de Neerstalle entre la chaussée de Ruisbroek et la rue Baillon. “On ne veut pas faire plein de changements de mois en mois et on profitera du chantier Neerstalle pour informer sur les autres changements, précise l’échevine. On ne veut pas non plus faire des changements tant que les alternatives de transports en commun ne sont pas revenues à la normale.”

Dans les alternatives, il y a aussi le vélo. Forest compte favoriser le cheminement cyclable avec, dès début 2024, des bandes cyclables avenue de Haverskercke, avenue du Jonc, avenue de Fléron, rue Louis Lumière et rue Auguste Lumière. La portion de piste cyclable manquante sur le boulevard de la deuxième Armée Britannique entre la rue du Patinage et le rond-point sera complétée par la Région. Enfin, avenue Victor Rousseau, une piste cyclable séparée de la circulation devrait voir le jour dans le sens de la montée, d’abord à partir de l’avenue Denayer, puis à plus long terme, en partant de Forest-Est.

En parallèle, Forest va aussi réaménager les abords de 36 passages piétions. Pour rappel le stationnement n’est pas autorisé dans les cinq mètres qui jouxtent ses passages pour des questions de visibilité. La place ainsi libérée permettra à la commune d’installer des boxes ou des arceaux vélos.

Concernant les autres mailles sur la commune, celle de Globe Altitude 100, déjà présentée, viendra plus tard et les plans pour la petite partie forestoise de la maille ParviS, en commun avec Saint Gilles, devraient être présentés en automne.