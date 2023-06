Elle ne briguera pas un mandat local, mais sera inscrite sur la liste Écolo forestoise pour la pousser. La bourgmestre de Forest Mariam El Hamidine (Ecolo), qui a pris la suite de Stéphane Roberti pendant la mandature, ne sera pas tête de liste pour les élections communales de 2024.

C’est la députée fédérale Séverine de Laveleye qui prendra la main en tant que candidate bourgmestre, relaye SudInfo. Elle sera accompagnée de l’actuel échevin en charge de l’Environnement et de l’Urbanisme, Alain Mugabo.

”Nous pouvons nous réjouir de voir notre commune évoluer, tant en protégeant les plus fragiles qu’en améliorant la qualité de la vie de toutes et tous (avec une mobilité de plus en plus apaisée, un espace public verdurisé, des espaces verts réhabilités et protégés…). Motivée et déterminée par ce défi au service des Forestoises et des Forestois, j’ai hâte de porter collectivement l’écologie politique à Forest”, déclare Séverine de Laveleye dans un communiqué.

”Les écologistes ont travaillé sans relâche pour faire de Forest une commune toujours plus verte et plus juste, et ce, notamment, à travers une verdurisation et une gestion durable de l’eau pointée comme exemplaire. Touche par touche le vert remplace le gris sur l’espace public. J’ai envie de poursuivre et d’amplifier ces actions”, assurer quant à lui Alain Mugabo.

”Après deux mandats intenses, d’abord comme échevine puis Bourgmestre, et une longue réflexion, j’ai décidé de ne pas me porter candidate pour tirer la liste”, termine Mariam El Hamidine. “Séverine et Alain ont toute ma confiance pour poursuivre le travail engagé par les écologistes à Forest. Je leur apporterai tout mon soutien durant la campagne en poussant la liste. Je reste pleinement déterminée à mener jusqu’à son terme la mission mayorale qui m’a été confiée et l’ensemble des projets en cours”.