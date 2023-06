La conductrice en cause dans la mort de la cycliste Iwona, avenue Albert à Forest le 20 février 2021, a été acquittée

Condamnée, dans un premier temps, à trois mois de prison avec sursis, la conductrice qui a mortellement percuté Iwona (30 ans), le 20 février 2021 a finalement été acquittée de l’homicide involontaire par défaut de prévoyance par la cour d’appel de Bruxelles, écrit Sudinfo. La jeune automobiliste est néanmoins déchue de son permis de conduire pendant six mois et devra repasser son permis (pratique et théorique).