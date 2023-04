Première pierre… retirée dans le projet ABŸ à Forest, la métamorphose du centre de Forest commence

Bâtiment Fabrique qui ne sera pas érigé ( Ces images ne correspondent plus au projet actuel) ©D.R.

Avant de pouvoir construire quoi que ce soit, il faut faire de la place. La commune va démolir une maison qui donne sur la place Saint-Denis (6-7) et qui casse complètement la perspective de l’entrée principale de l’abbaye. Actuellement on ne voit pas l’abbaye depuis l’arrêt Saint-Denis. On voit d’ailleurs sur le pan de mur aveugle du bâtiment qui sera détruit, des morceaux de l’ancien mur de l’abbaye.

Première pierre ... retirée dans le projet ABY à Forest, la métamorphose du centre de Forest commence ©D.R.

Côté chaussée de Bruxelles, les deux bâtiments mitoyens situés au numéro 20 et 24 vont également disparaître. Ils seront remplacés par la nouvelle bibliothèque francophone prévue dans le projet ABŸ. L’emprise au sol du futur bâtiment sera moindre et sa hauteur sera comparable aux édifices qu’il remplace. Actuellement inoccupé, Le sud de l’aile ouest de l’abbaye sera intégré à cette bibliothèque.

Des solutions de relogement ont été trouvées pour les derniers occupants des lieux qui seront détruits.

Des fouilles et des pieux

À l’est, la commune compte construire une salle de spectacle de 300 places assises. Pour compenser le grignotage de cette salle sur l’espace vert du parc, la Forest a racheté un parking à Audi, le constructeur automobile voisin, de près de 3000 m2. Ce dernier sera totalement désasphalté et des arbres y seront plantés. Sur tout le projet, ABŸ, 200 arbres seront ajoutés. Charles Spapens (PS), 1er échevin en charge notamment de la revitalisation urbaine, se réjouit : “Cette acquisition marque un pas de plus dans cet ambitieux projet de réhabilitation de l’abbaye de Forest et dans la mise en valeur de notre patrimoine culturel, tout en contribuant à la préservation de l’environnement.”

Les travaux de démantèlement des trois bâtiments devraient durer jusqu’au congé du bâtiment, donc en juillet. Ensuite, à la rentrée, des travaux de fouille seront réalisés. Il se peut que les travaux se trouvent sur l’emplacement un ancien cimetière. Conjointement, les pieux pour les fondations de la future bibliothèque seront positionnés. La commune espère pouvoir lancer ses travaux de construction au printemps ou à l’été 2024.

Concernant les Fonds européens qui financent le projet à hauteur de 7 millions d’euros, le recours les mettait en danger puisqu’ils sont conditionnés dans le temps. La commune cherche activement toutes les solutions pour éviter de perdre cet argent. Difficile de donner un coût total pour ces travaux. Les marchés n’ont pas été lancés pour la construction et avec le retard pris à cause du recours, le devis risque de subir de plein fouet l’inflation.