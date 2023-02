Coup dur pour l’Union Saint-Gilloise et son futur stade au Bempt : les autorités forestoises refusent l’offre du club, “le choix de la raison”

Manque de garanties pour l’accès au Ring

La délibération annonce que l’offre du club “ne peut être acceptée”. Le collège échevinal Ecolo-PS pointe plusieurs manquements dans le projet des unionistes. Déjà, l’offre ne compenserait pas la perte et le déplacement des infrastructures du centre sportif et des services techniques : “Si la commune devait elle-même financer le déménagement de l’ensemble de ses activités (technique et sportive) présentes sur ce site, le coût (hors achat d’éventuels autres terrains) dépasserait largement l’offre faite pour le site par la Royale Union Saint-Gilloise.”

L’étude menée par perspective.brussels en 2021 sur les sites potentiels pour le stade et sur laquelle s’appuie en partie le club se voit aussi recontextualisée par la commune. L’analyse portait sur trois sites (Bempt, le Marien et le Bertelson) qui avaient été présélectionnés par le club. Même si les travaux de perspective.brussels présentaient le site du Bempt comme le plus adéquat pour un stade de cette ampleur, ils précisaient égalent qu’une étude d’impact plus approfondie serait nécessaire, ce que le club n’a pas proposé.

Dans les plans présentés à la commune, l’USG voulait gérer l’arrivée et le stationnement des supporters visiteurs via le site de Bruxelles Propreté en bordure du Ring de Bruxelles. Mais la commune explique n’avoir reçu aucun préaccord conclu entre l’agence Bruxelles Propreté et le Club pour un tel aménagement. Et donc aucune garantie de la faisabilité de ce point. Toujours concernant la mobilité, l’attente des supporters avant l’ouverture des grilles et les nuisances que cela pourrait occasionner sont aussi mentionnées comme une source d’inquiétudes du collège.

Enfin la commune s’inquiète de la légalité même de l’implantation du stade sur un tel site. En effet, le caractère 100 % privé du projet fait craindre un blocage en termes d’affectation du sol. L’aspect “équipement d’intérêt collectif” pourrait être mis en question au profit d’une interprétation commerciale du projet, ce qui bloquerait le projet. La commune demande aussi des précisions quant à la mutualisation du site, préconisée par l’enquête de Perspective.

”Un bon gestionnaire ne peut accepter l’offre”

En l’état, l’offre est donc refusée. Le vote officiel doit avoir lieu en conseil communal ce 14 février, mais même l’opposition risque de voter en faveur du rejet. Marc Loewenstein nous explique qu’il s’agit d’un choix du cœur ou d’un choix de la raison. “Mon cœur veut évidemment que l’Union s’installe ici. Mais en l’état, un bon gestionnaire ne peut accepter l’offre du club.” L’élu Défi se questionne tout de même sur la raison pour laquelle le point a été inscrit au conseil communal. “Une simple décision du collège aurait suffi. Ça ressemble un peu à une volonté de la majorité de mouiller tout le monde.”

La majorité explique avoir voulu permettre un vrai débat démocratique et transparent même si elle reconnaît qu’une décision du collège aurait suffi.

L’analyse de Défi est partagée par le libéral Cédric Pierre de Permentier (MR), qui explique que “l’offre formulée par l’Union est actuellement trop faible et ne tient pas suffisamment compte de l’impact de ce projet pour la commune de Forest.”

”Il faut que l’on sache si la commune veut vendre”

La rédaction a informé le club de la décision du collège. Le CEO Philippe Bormans se demande juste si la commune à l’intention ou non de vendre le terrain. “Il faut que l’on sache, après on peut discuter.”

Plus largement, le MR, s’inquiète de “l’attitude du collège depuis 2018, qui laisse pourrir ce dossier et refuse d’adopter une approche constructive. Par exemple, le collège a confirmé lors de la commission du 31 janvier qu’elle n’a pas d’estimation de la valeur du terrain ou de l’impact du projet. Après plusieurs années de discussions, c’est assez hallucinant. La présence d’une infrastructure dédiée au stockage du service des travaux sur le site n’est pas un obstacle majeur, pour autant qu’un site similaire puisse être trouvé à Forest ou dans une commune voisine. Là encore, aucune proactivité du collège. Selon moi, soit ils sont dépassés par l’enjeu, soit ils ont peur de se positionner clairement sur le dossier pour ne pas froisser tant un potentiel électorat pro ou anti-stade. Ce n’est pas très responsable. Personnellement, je suis inquiet quant à la possibilité que l’Union quitte notre commune.”

Au cabinet de la bourgmestre Mariam El Hamidine (Ecolo), on nous confirme qu’aucune estimation du terrain n’a été réalisée ou n’est prévue par la commune “puisque l’on n’est pas demandeur de vendre.”

La région à la rescousse

Dans un tweet, le ministre en charge de l’Urbanisme Pascal Smet (Vooruit) annonce “reprendre la main” sur le dossier avec Rudi Vervoort (PS), ministre-président également en charge de l’Aménagement du territoire. Les deux ministres “organiseront les discussions entre le club et la commune.” Le cabinet de Pascal Smet nous précise que les ministres “se posent comme médiateurs afin de faire émerger une solution pour que le projet de stade puisse aboutir.”