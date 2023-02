Alerte sanitaire à Bruxelles: la grippe aviaire détectée sur des mouettes mortes

La grippe aviaire a été détectée par l'institut de Santé publique Sciensano chez quatre mouettes rieuses. Celles-ci ont été retrouvées mortes dans les communes bruxelloises d'Anderlecht, Forest et Laeken, rapporte jeudi VRT NWS. L'information a été confirmée par Bruxelles Environnement à Belga. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) recommande fortement, et dans la mesure du possible, la protection préventive des poulets et des oiseaux.