Stade de l’Union saint-gilloise: pour ou contre le site du Bempt? Le match continue

L’Union saint-gilloise ambitionne d’installer un stade de 16.000 places sur le site du Bempt à Forest. Budget : 80 millions. Avec les bonnes performances de son équipe, le club compte avoir son propre stade aux normes pour les compétitions internationales ce qui n’est pas le cas du Marien au parc Duden. Pour le moment les matchs européens se jouent à Louvain.

Projection du futur stade de l'Union Saint-Gilloise au parc du Bempt à Forest ©KSS GROUP DESIGN GROUP LTD

"Ce n’est pas compliqué : on a deux options : soit on a un stade qui permet de maintenir notre niveau, soit on redescend en amateur et j’ai bien l’impression que c’est ce qu’attend la commune, surtout Ecolo" déplore Pascal. Pour Jocelyne, "si l’Union ne trouve pas un terrain à Forest, le club perdra son âme familiale".

©Jean Luc Flemal

Il y a quelques jours, Forest, propriétaire du terrain du Bempt, bottait en touche quant à sa volonté d’accepter ou non le projet. Un des élus de la majorité nous affirmait que ce type de dossier prend du temps et que le club n’avait pas encore apporté tous les éléments que Forest lui demandait.

Pour le représentant des supporters Fabrizio Bassano, les fans doivent jouer un rôle actif dans le projet. "Le nouveau stade est une obligation. Nous souhaitons qu’il soit à Forest puisque le club y est implanté depuis plus d’un siècle. Les gens viennent à pied ou à vélo. Nous voulons relancer la commune, relancer le club, les remettre autour de la table pour discuter de tous les points qui pourraient poser problème comme la mobilité et l’environnement. On veut trouver des solutions. Le stade doit aussi être un lieu d’accueil social et culturel qui bénéficie aux habitants en dehors des matchs."

©Jean Luc Flemal

"Une nouvelle étape dans la bétonisation"

L’équipe adverse a aussi choisi ce dimanche de match pour se mobiliser. Selon l’agence Belga, des riverains du Bempt se sont plaints de l’ampleur du projet, du manque de transparence du club et des nuisances que le stade pourrait apporter. Ce collectif accuse un "véritable projet immobilier […] sur une zone naturelle protégée, dernier poumon vert du sud de Bruxelles. […] Le Bempt est un parc populaire où de nombreuses familles vont pique-niquer le week-end."

Des arguments fallacieux pour certains supporters : "personne ne va promener ses gosses à deux pas d’une déchetterie […] Il n’y a pas de riverain au Bempt, personne n’habite là."

Le club a lui même répondu aux opposants, via l’agence Belga, en assurant que le projet n’était en rien un projet immobilier dans une zone verte. En effet L’USG ne compte pas s’installer dans le parc du Bempt directement mais sur des terrains adjacents. Le club, comme les supporters que nous avons rencontrés ce dimanche assurent que la première habitation se trouve à 300 mètres de l’implantation envisagée pour le stade.

Implantation envisagée par l'Union pour son stade sur le site du Bempt ©D.R.

Les deux camps se jaugent donc. À défaut d’avoir décroché une victoire au stade, les unionistes rentrent tout de même avec une petite satisfaction : Fabrizio Bassano nous annonce que la bourgmestre de Forest Mariam El Hamidine (Ecolo) a promis de rencontrer les supporters cette semaine.