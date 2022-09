Violence physique et morale à l’encontre de détenus: 5 condamnés et 9 acquittés dans le dossier des agents pénitentiaires de la prison de Forest

La cour d’appel de Bruxelles a prononcé, vendredi, des peines de 6 à 15 mois de prison avec sursis à l’encontre de cinq agents ou anciens agents pénitentiaires de la prison de Forest, pour des faits de violence physique et morale à l’encontre de détenus, perpétrés entre 2014 et 2015. Neuf autres agents et anciens agents ont été acquittés, ainsi qu’une ancienne directrice de la prison, qui était poursuivie pour négligence à la suite du décès en cellule d’un détenu.