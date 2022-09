Forest lance à son tour son plan «Good Move»: voici le futur schéma de circulation pour le quartier «Globe-Altitude 100» (cartes)

L’avenue Victor Rousseau sera également à sens unique dans le sens de la descente entre l’avenue Neptune et l’avenue Maréchal Joffre. L’échevine réfléchit à l’implantation de caméras à lecture de plaques d’immatriculation pour faire respecter ce changement. Ces mesures doivent réduire le trafic de transit vers le Centre et vers Saint-Gilles. C’est aussi le cas du changement de sens de l’avenue des Armures entre l’avenue Maréchal Joffre et l’avenue Neptune.

L’avenue Victor Rousseau sera à sens unique dans le sens de la descente entre l’avenue Neptune et l’avenue Maréchal Joffre. ©IPM

Pour réduire le transit est/ouest, l’avenue Molière sera à sens unique entre la rue Marconi et la chaussée d’Alsemberg en direction de la chaussée. Sa parallèle, la rue Édouard Branly devait suivre le même changement, mais son sens de circulation actuel est finalement maintenu.

"Aujourd’hui, 70% de l’espace public est dédié aux automobilistes. Il y a donc beaucoup d’aménagements à faire pour le rendre plus juste. Il s’agit d’un engagement sur le long terme pour rendre les rues, trottoirs et parcs plus agréables à vivre et plus sécurisés pour nos enfants", souligne l’Echevine de la Mobilité, Esmeralda Van den Bosch (Écolo).

En attendant Uccle

Des sens uniques complémentaires pourraient apparaître notamment chaussée d’Alsemberg entre l’avenue Molière et la rue Meyerbeer ou encore sur le bas de la rue Oscar van Goidtsnoven ainsi que sur la fin de l’avenue Mesidor côté chaussée d’Alsemberg. La commune explique que ces modifications dépendent des plans ucclois. En effet, la maille Globe-Altitude 100 est à cheval sur les deux communes.

La maille Globe-Altitude 100 est à cheval sur les deux communes de Forest et Uccle. ©Commune de Forest

La mise en application de cette maille reste également incertaine. Dans son plan, Forest prévoit d’instaurer dans un premier temps, la maille Neerstalle, dont les plans ne sont pas encore connus: "on est toujours en concertation avec Uccle". La maille Globe-Altitude 100 viendra ensuite. Enfin, la dernière qui concerne Forest, la maille Parvis, arrivera dans un troisième temps. La commune souhaite débuter par la maille Neerstalle puisque cette dernière comprend des aménagements déjà en cours comme le contrat de quartier Abbaye ou le projet de la Stib pour la chaussée de Neerstalle.

Un calendrier fou qui agace l’opposition Défi et MR. “Ça va poser un problème de compréhension pour les riverains.” Les deux partis, via leurs chefs de groupe Marc Loewestein (Défi) et Cédric Pierre de Permentier (MR), s’inquiètent de la consultation citoyenne qui a précédé et qui suivra ce plan. Défi espérait également que la piste de caméra à reconnaissance de plaque d’immatriculation serait privilégiée puisque ces dernières permettent de bloquer le trafic de transit. La solution n’a pas été retenue par la majorité “en raison des lourdeurs et des complexités administratives, de contrôle, de suivi”. Elle ne l’exclut toutefois pas à plus long terme.

Un plan sur plus de 10 ans

Le plan communal de mobilité ne s’arrête pas qu’à la maille. En effet d’autre aménagement sont évoqués. Les échéances, elles, restent floues : “on a d’abord besoin de l’accord du conseil communal pour pouvoir commencer à tout planifier”, nous explique une proche du collège. De nombreuses pistes cyclables séparées de la circulation sont envisagées. On peut notamment citer un aménagement cyclo-piéton le long de la voie de chemin de fer 124, des pistes cyclables le long des avenues Van Volxem (au nord), Pont de Luttre (au Nord) et rue du Charroi. L’avenue Albert fera aussi l’objet d’une réfection avec des pistes cyclables séparées. La rue Victor Rousseau aura aussi sa voie.

Au total, 7 km d’aménagements cyclables seront créés en 10 ans. Pour le quartier Delta-Tropiques, les travaux ont commencé la semaine passée et se termineront l’an prochain.

Projet de tram rocade

Le plan prend aussi en compte l’arrivée du potentiel tram rocade qui relierait l’Est à Uccle. Si ce projet se concrétise, les avenues Reine Marie Henriette et Besme seront réaménagées avec des infrastructures pour les cyclistes.

Enfin la commune compte rapidement procéder a des modifications de l’avenue Wielemans Ceuppens notamment pour la sécurité de vélos. En effet, l’axe récupérera une bonne partie du trafic de transit rejeté en dehors de la maille qui sera “idéalement mise en place après le réaménagement.” Selon le MR, le calendrier incertain de la commune pose problème : “ils vont placer quelques petits panneaux à court terme, mais les gros aménagements sont prévus dans 5 ou 10 ans. L’argument, c’est que les finances communales vont mal. Mais en faisant cela, ils laissent déjà un poids peser sur la prochaine mandature.”