Le porte-parole des pompiers Walter Derieuw relate que ce sont les agents du service de sécurité de l’usine Audi toute proche qui ont alarmé les hommes du feu.

À leur arrivée, les pompiers ont constaté que le feu avait pris au 2eétage. "Les habitants du rez-de-chaussée et du 1erétage ont été évacués sains et saufs".

Les choses ont malheureusement plus mal tourné pour le sexagénaire occupant le 2eétage. "Durant l’extinction et la recherche de potentielles victimes, ce dernier a été sauvé et évacué", relate le porte-parole. "Pendant cette évacuation, l’homme a fait un arrêt cardiaque. L’évacuation a été interrompue au 1erétage pour procéder à la réanimation du blessé par l’équipe médicale. La malheureuse victime, brûlée, a été récupérée et transférée vers l’hôpital militaire. Son pronostic vital est engagé".

Selon les pompiers, l’origine du sinistre est accidentelle. Les étages supérieurs sont inhabitables. Deux autopompes et deux auto-échelles ont été engagées pour mener à bien l’intervention. La police de la zone Bruxelles Midi avait instauré un périmètre de sécurité.