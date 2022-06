Bruxelles-Compost: un homme se fait tirer dessus sur son lieu de travail, puis est licencié

Le parquet a ordonné différents devoirs d’enquête, dont la descente sur les lieux du laboratoire de la police technique et scientifique ainsi que d’un médecin légiste et d’un expert en balistique. "L’enquête suit son cours, et dans l’intérêt de celle-ci, le parquet ne fera pas d’autres commentaires", a expliqué un porte-parole.

Selon les informations du quotidien La Capitale, un motard casqué se serait présenté vers 6h55 à l’entrée du site et aurait demandé à voir la victime. Quand elle se serait présentée à lui, il se serait mis à tirer plusieurs coups de feu, la touchant au niveau du fessier.

L’homme blessé a par ailleurs été licencié la semaine dernière. Le porte-parole de Bruxelles-Propreté, Étienne Cornesse, explique que la décision a été prise par Bruxelles-Compost, une filiale indépendante qui dispose de son propre conseil d’administration, mais il assure que le licenciement n’est absolument pas lié aux coups de feu. Il ne voit pas en quoi cet incident, qui semble du ressort du privé, aurait pu viser la société, qui n’accueille pas de public, ne dispose pas de biens de valeur et ne compte que peu d’employés.