Désormais, il sera possible de se faire vacciner dans les centres de Molenbeek et Pacheco, mais également chez son médecin généraliste, en maison médicale, à domicile ou en pharmacie. Le service de vaccination à domicile pour les personnes en incapacité de se déplacer pour des raisons physiques et/ou psychiques est lui aussi toujours disponible.

"La capacité de testing et de vaccination reste suffisante et pourra être rapidement revue à la hausse en fonction des besoins et de la situation épidémiologique", assure la Cocom.