«La prison de Forest est un lieu sinistre et glauque, elle date de 1910 et on a encore l’impression d’y être»

"La prison de Forest date de 1910 et on a encore l’impression d’y être. Cette prison est un lieu sinistre et glauque, c’est une punition rien que d’y entrer. Oui, je peux l’entendre et je l’entends", a déclaré l’avocat général, mercredi après-midi, devant la cour d’appel de Bruxelles, à l’entame de son réquisitoire contre 14 agents pénitentiaires prévenus pour traitement inhumain envers des détenus.