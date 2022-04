Le tram 7 sera prolongé jusqu’à l’arrêt Albert: une «solution» pour connecter la ligne avec la future «station multimodale»

Cette solution permet d’"évacuer", temporairement, la question de la prolongation et ses complications. Une extension vers Anderlecht est donc toujours dans les cartons… mais nécessitera davantage de concertations et de démarches notamment en raison du classement du parc.

Un métro "sud" pour 2026

Cette connexion Albert-Vanderkindere va – il faut le dire – simplifier la vie des navetteurs… et leur éviter de prendre une correspondance ou de parcourir à pied l’avenue Albert. Les Ucclois auront donc plus vite accès au métro 3 et ses possibilités vers le Nord. Les Forestois auront quant à eux plus de facilités à rejoindre le campus de l’ULB. "Il n’y a plus de rupture de charge pour les voyageurs venant d’Uccle et de Forest. Les usagers seront contents d’avoir une solution pour rejoindre facilement la ligne de métro", commente la ministre Elke Van den Brandt (Groen), pour qui la priorité était d’apporter une connexion de la ligne 7 à la station Albert pour l’arrivée du métro.

Pour rappel, l’arrêt Albert est appelé à devenir le terminus du futur "tronçon sud" du métro 3, reliant le parc de Forest à la gare du Nord. Les travaux de "métroïsation" sont en cours pour transformer la partie tram en "partie métro", au -2. Les trams passeront quant à eux au -1. "Une magnifique station multimodale", se réjouit Brieuc de Meeûs, patron de la STIB.

Selon la société bruxelloise de transport, le chantier de la station Albert se déroulera en sous-sol et ne devrait pas perturber "la surface". La STIB espère finir les travaux de la station Albert pour 2026, et lancer la même année le métro 3 dans son tronçon méridional, qui passera par la station Toots Thielemans et la Gare du Nord.

Le Sud indépendant du Nord

Après une commission de concertation chahutée et des avis alarmistes d’experts, le projet de tronçon "Nord" de métro 3, entre la Gare du Nord et Evere en passant par Schaerbeek, a du plomb dans l’aile, et les appels à l’abandon du projet se multiplient. "Le débat est légitime", commente prudemment la ministre, qui veut "continuer à investir" et "avancer dans cette ligne de métro qui doit rester pour 100 ans".

Elke Van den Brandt insiste toutefois sur la scission entre les deux tronçons. Si la partie Nord est à la phase de demande de permis et nécessite encore plusieurs feux verts, le tronçon Sud est quant à lui sur des rails: "Les travaux sont lancés, les marchés sont passés", indique la STIB. Grosso modo, peu importe le destin de la partie Nord, la connexion de métro entre Albert et la Gare du Nord devrait être assurée "sous la prochaine mandature", avec ensuite l’espoir de la STIB de prolonger cette ligne vers Evere.

Le directeur de la STIB rappelle aussi qu’une extension du métro vers Uccle et le Sud au départ d’Albert est également possible. "Les ingénieurs de l’époque ont envisagé toutes les possibilités."