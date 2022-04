Un stagiaire de marque dans le staff de l’Union: « Au début, ils ne savaient pas que j’étais le fils de Pelé»

Désormais, Pelé peut se targuer d’avoir un nouveau lien avec notre Royaume: Joshua Nascimento, son fils de 25 ans, sort d’une semaine intensive de stage à l’Union Saint-Gilloise.

Toujours honoré de parler de mon père

Celui qui souhaite devenir préparateur physique a participé à la préparation de la rencontre face à Ostende, mi-mars. "J’ai atterri à l’Union via Chris O’Loughlin (NdlR: directeur sportif du club) avec qui j’ai un ami en commun, explique celui qui est l’un des sept enfants de Pelé. C’était la première fois que je pouvais voir comment fonctionnait un club de l’intérieur, en dehors des Etats-Unis et du Brésil. Chaque coach ou joueur rêve d’aller travailler ou jouer en Europe. Pour moi, c’était donc une opportunité incroyable de m’imprégner du football européen. Chris m’a ouvert les portes du club et a tout fait pour que je m’y sente comme à la maison. J’ai vraiment senti que je faisais partie du staff durant cette semaine de stage."

Un staff qui a rapidement intégré le stagiaire… sans connaître son histoire familiale si particulière. "Les deux premiers jours, ils ne savaient pas que j’étais le fils de Pelé car Chris ne leur avait rien dit, sourit Joshua Nascimento. Au début, je me suis dit: ‘c’est bizarre, personne ne me pose de questions au sujet de mon père…’ Puis, un membre du staff a découvert mon lien familial avec Pelé. Ils ont été un peu choqués d’apprendre que j’étais son fils mais dans le bon sens du terme. Je suis toujours honoré de pouvoir parler de mon père, du joueur qu’il était et de l’incroyable carrière qu’il a effectuée. Ils ont été un peu curieux mais n’ont pas changé leur manière de me traiter quand ils ont su qui j’étais."

Non, Joshua Nascimento ne jouera pas pour l’USG... ©Jules Rauch

Je n’avais jamais entendu parler de l’Union

À l’Union, Joshua Nascimento a pu découvrir le fonctionnement interne du leader de la Pro League, en suivant d’abord les U21 puis l’équipe première. Chaque jour, le Brésilien avait l’opportunité de suivre une personne différente et ainsi prendre connaissance des différents aspects d’un club de football européen.

"J’ai suivi les sessions de Sébastien Pocognoli, l’entraîneur de la Réserve, et, le reste du temps, j’étais souvent avec Thibaut Meyer (NdlR: préparateur physique de l’équipe première). Quand Chris avait du temps, il m’expliquait le fonctionnement dans les bureaux ou encore la grande histoire du club. C’était le meilleur endroit pour réaliser mon stage car j’ai pu voir comment un club travaille avec moins de moyens ou d’équipements que les grands. Je connaissais certains clubs belges comme Anderlecht ou le Club Bruges mais, pour être honnête, je n’avais jamais entendu parler de l’Union avant mon stage. Suivre le club durant une semaine m’a donné une autre perspective du football belge. Tout le monde vit un rêve actuellement à l’Union et c’était chouette de pouvoir vivre une partie du rêve avec eux durant un petit laps de temps."

Prouver que je suis capable de faire mon travail, peu importe mon nom

S’il est conscient que son nom de famille peut l’aider dans la progression de sa carrière, le fils de Pelé veut se prouver à lui-même qu’il a les qualités pour percer dans le monde du football. Celui qui a joué des U17 aux U20 à Santos, l’ancien club de son père mais aussi de Neymar, puis dans l’équipe universitaire de Tampa, travaille actuellement dans une Académie du football à Orlando, en Floride.

Préparateur physique de l’Académie, il enfile aussi la casquette de coach des catégories U9 jusqu’aux U12. « J’ai évidemment toujours senti que mon nom de famille m’ouvrait des portes, conclut-il. Le nom de Pelé est tellement grand dans le monde du football que les gens étaient curieux à mon sujet durant ma carrière de joueur. Mais je pense avoir prouvé que je suis capable de bien faire mon travail, peu importe mon nom de famille. Cela donne donc des opportunités mais c’est ensuite à moi de les saisir. Je vais rester en contact avec certains membres du staff de l’Union dont Thibaut Meyer. Si ce stage peut m’ouvrir des portes pour le futur, ce serait incroyable. Il y a toujours un bon moment pour tout et je ferai tout pour être prêt au moment où il le faut. »