Une dame âgée intoxiquée au monoxyde de carbone à Evere

"La cause de l’intoxication était un chauffe-eau défectueux dans la salle de bain", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Il ne fonctionnait pas correctement et libérait du CO dès qu’il était allumé. L’appareil a été scellé et l’alimentation en gaz de l’appartement a été coupée. Les appartements du dessus ont également été contrôlés, mais il n’y avait pas de problème".