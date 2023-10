À Etterbeek, il court il court le furet pour déloger les rats: "J’ai connu le temps où on les gazait" (vidéos & photos)

”Le but, ce n’est pas de tuer les rats, mais de les faire rentrer dans les avaloirs”, assure Jean de Marcken, gestionnaire de nuisances environnementales. “Les furets, ils furètent. Ils sont les prédateurs naturels des rats. En les introduisant dans les galeries, ils les font fuir vers les avaloirs. Ensuite, on pose dessus des plaques sur mesure qu’on a développées”. Problème réglé. “C’est plus efficace que le poison. Si, dans un écosystème donné, 80 % de la population de rats meurt en ingérant le poison qu’on dépose, il reste davantage de nourriture pour les 20 % qui survivent. Et on doit recommencer”.

Jean De Marcken intervient dans de nombreux espaces publics d'Etterbeek depuis près de 20 ans. Il dépose ses furets dans les buissons, les mustélidés s'introduisent dans les galeries et en font fuir les rats, qui détalent dans les égouts. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Des furets et du ciment

Le Bourgmestre d’Etterbeek vante la démarche. Vincent De Wolf n’en est pas peu fier, il est “le seul bourgmestre bruxellois à avoir gardé la propreté sous ses attributions”. “Le problème des rats existe depuis longtemps. J’ai connu l’époque où les intercommunales les gazaient. Il fallait fermer des sections d’égouts”. L’idée de mettre les furets à contribution remonte aux années 2004 ou 2005. “L’ULB menait une recherche sur l’hantavirose. Il fallait capturer des rats vivants”. Jean de Marcken se souvient. “Le chercheur demandait une centaine d’individus, pour étudier les souches des virus. Toutes les communes étaient mises à contribution. On en a attrapé 40 à Etterbeek. On a vu qu’il y avait un problème.” Un test prend place square de Léopoldville. “On avait des terriers. Des gens qui nourrissaient les pigeons et les renards, des poubelles souples”, reprend le Bourgmestre. “Et quand on a 5 rats en surface, on sait qu’il y en a beaucoup plus en dessous. On a mis 2 ou 3 furets : je revois encore les dames qui poursuivaient les rats avec des balais, pour taper dessus”. Les plaques développées par la commune empêchent depuis lors les rats de s’épanouir en surface.

Vincent De Wolf. ©JC Guillaume

Gestionnaire de nuisances environnementales à Etterbeek, Jean De Marcken élève sa 4e génération de furets, qui sont en fait des putois apprivoisés. Il en possède 9 actuellement, qui interviennent aussi chez les particuliers. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Etterbeek a étendu le service aux particuliers. Dans les greniers, les caves, les cuisines, les jardins. “Le furet se faufile dans les interstices et c’est nettoyage général”, sourit leur maître. “Une technique inédite en Belgique et en France”. Le Collège a donné son accord, motivé par le Bourgmestre. “Dans les intérieurs, on ne sait pas d’où vient le rat”, motive De Wolf. “Le furet, il trouve le trou. On cimente l’interstice et le rat n’entre plus. Ce service, aucune société ne l’offre”. Certains pros se plaignent. “Des firmes privées sont scandalisées. 'Vous nous enlevez notre travail !' Mais c’est aussi notre mission : dans certains quartiers, on ne peut pas se payer une dératisation”, plaide le maïeur. Qui maintient ce service gratuit.

Tuyau intelligent

Chez le géant suédois de la prévention contre les nuisibles Anticimex, on est tout autant persuadé que “les produits toxiques ne sont plus nécessaires”. La multinationale suédoise commercialise plusieurs solutions basées sur l’alliance des nouvelles technologies et du bon vieux coup du lapin. “Une cellule détecte le mouvement et la variation de température. Le rat est ensuite tué de façon mécanique : sa colonne vertébrale est brisée. Et l’eau emporte l’animal”, résume Jean-Luc Mijs, brand manager pour la Wallonie, Bruxelles et le Luxembourg. “Le piège se réarme automatiquement. Alors que le toxique, il faut en redéposer. Ce qui peut durer jusqu’à la prochaine campagne”. Lancée en Scandinavie, “plus sensible à l’environnemental”, cette technique connectée dite du “tuyau intelligent” est aujourd’hui implantée à Louvain, “première grande ville belge à y recourir”. Ces alternatives sont prisées des clients de l’agroalimentaire et de la pharmacie, “mais sortent des cahiers des charges des marchés publiques dans 90 % des cas”. Même si certaines institutions flamandes, comme des CPAS, commencent à s’y intéresser.

Anticimex a installé son "smart pipe" à Louvain. ©Anticimex

Pour Vivaqua, la multinationale intervient sur les deux campagnes de dératisation annuelles des égouts de Bruxelles. Les rodenticides classiques restent utilisés. “Mais Anticimex a évolué”, promet son manager, 36 ans de métier. “On ne travaille pas comme des robots et si des produits ne sont pas mangés, on réadapte le dosage”. Car évidemment, “ce qui n’est pas consommé va se désagréger avec l’humidité et se retrouver dans la station d’épuration, comme le rat empoissonné”. Diminuer les quantités grâce au monitoring informatique peut donc être “plus respectueux de l’environnement”. D’autant que “le rat a son utilité : il entretien les petites sections d’égouts qui remontent vers les habitations”.

Poussins

À Etterbeek, on estime que le furet vaut mieux que l’agonie chimique. “Le rat est tué d’un coup sec. Ce n’est pas une mort lente comme par poison”, constate le Bourgmestre. Jean de Marcken en fait la démonstration avec un poussin. Ses 9 protégés en consomment 3 par jour. “Avec les rats, ils visent la tête. Entre 10 et 15 secondes, c’est fini”. Mais généralement, pas besoin d’aller jusque-là. “Les furets n’aiment pas les rats. Ils ne les chassent pas pour manger”, explique le coach, qui entraine sa 4e génération “pour qu’ils n’aient pas peur d’attaquer les rats acculés, qui vendent chèrement leur peau”. La commune a d’ailleurs payé quelques notes de vétérinaires.

Beaucoup de fantasmes planent sur la population de “rattus novergicus”, le nom scientifique du surmulot de nos égouts. On entend parfois la statistique d’un rat par habitant. “On n’a pas de chiffre exact”, coupe court Jean-Luc Mijs. “Leur nombre dépend des conditions climatiques. Par grand froid, il y a moins de nourriture. Ce n’est pas la canicule qui favorise la reproduction, mais l’absence d’hiver rigoureux. Même chose pour les insectes : le gel élimine les larves”. Le réchauffement climatique peut donc favoriser le rat. D’autant plus que les mentalités évoluent aussi. “Le respect de l’environnement diminue l’usage de raticide. Mais dans le même temps, les administrations communales réduisent les budgets”. Ce qui explique “des interventions en augmentation chez les particuliers”.

Les déchets clandestins dans l'espace public attirent les rats: les furets d'Etterbeek les chassent jusqu'aux avaloirs des égouts qui sont ensuite recouverts d'une grille. ©Jacques Duchateau

Jean De Marcken. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

La demande à Etterbeek dépasse d’ailleurs les frontières communales. Jean de Marcken a déjà déployé ses champions sur le piétonnier du centre de Bruxelles. “J’ai eu des demandes dans le Massif Central ou dans un Länder allemand”. Mais ses mustélidés restent en Belgique. De Wolf : “de nombreuses communes nous appellent. On peut marquer l’accord”. Pourquoi ne pas augmenter les équipes, à deux et quatre pattes ? “La technique n’est pas facilement copiable. Ça n’existe nulle part ailleurs. Il faudrait des semaines pour former quelqu’un d’autre. Et ses furets, Jean les sélectionne. Contre le rat, il ne faut pas des furets embourgeoisés”.