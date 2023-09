Gare d’Etterbeek… qui n’est pas à Etterbeek : Ixelles veut relancer le débat du changement de nom à l’occasion des rénovations

Tout le monde le sait : la gare d’Etterbeek… n’est pas à Etterbeek, mais bien sur la commune voisine d’Ixelles. Un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre. En 2018, une motion d’Ixelles a demandé son changement de nom en “Ixelles-Universités” et a interpellé le ministre de la Mobilité de l’époque. En réaction, Etterbeek a dans la foulée fait une contre-motion pour garder le nom.

À l’approche de la rénovation de l’édifice, le débat est visiblement rouvert. Interpellé au dernier conseil communal par le conseiller d’opposition Geoffroy Kensier (Les Engagés), l’échevin de la Mobilité, Yves Rouyet (Ecolo), a indiqué vouloir “profiter de l’occasion, puisqu’on va rechanger la signalétique de l’ensemble des édifices, pour se reposer la question”.

Selon l’Écologiste, la mention “Etterbeek” ne doit pas être totalement supprimée du nom. “Cette gare s’est toujours appelée Etterbeek. Pourquoi ? Car la frontière a changé.” Un professeur de l’ULB a étudié la question et conseille également de garder la mention Etterbeek. “Les habitants et usagers sont habitués.”

Mais pour l’échevin Rouyet, la physionomie de la gare va changer, et ce lieu va être, grâce à la passerelle, encore davantage tourné sur Ixelles. “Il est très important que les deux noms d’Etterbeek et d’Ixelles apparaissent.” Une proposition qui sonne plus diplomatique que la cavalière motion de 2018.