Pistes cyclables séparées, 98 % du stationnement conservé, un budget de 11 millions… Voici à quoi va rassembler la future avenue de Tervueren (PHOTOS)

Ce lundi, une réunion a été organisée avec les riverains pour, enfin, présenter les plans. Plus de 200 habitants étaient réunis dans le théâtre du Collège Saint-Michel, dans une ambiance, par moments, très chahutée.

Concrètement, le projet prévoit 2x2 bandes de circulation au centre de l’avenue. Le trafic des latérales sera maintenu, mais réorganisé. Le tronçon sanpétrusien au niveau de l’Inami va par exemple changer de sens.

Élément central du plan, deux pistes cyclables séparées de part et d’autre de l’axe, unidirectionnelles, seront construites. De nouvelles traversées piétonnes sont prévues. Car “actuellement, l’axe de Tervueren est un mur”, juge la ministre Elke Van den Brandt (Groen).

Côté stationnement, la Région promet le maintien de 98 % du parking par rapport à la situation actuelle. Bruxelles Mobilité, à la manœuvre dans le dossier, insiste également sur l’aspect de verdurisation. Des rangées d’arbres vont en effet séparer les pistes cyclables du trafic. Au total, 100 arbres supplémentaires seront plantés.

©Bruxelles Mobilité

Le rond-point Montgomery, “point noir pour tous les modes” selon la ministre, conservera quant à lui trois bandes, comme c’est le cas actuellement et sera davantage sécurisé. L’anneau cyclable sera mis à sens unique.

Au niveau de Merode, grands changements prévus, avec notamment la fin de l’espace partagé piétons-cyclistes. L’arrêt de bus sera déplacé, et le rond-point supprimé au profit d’un carrefour avec des feux.

Niveau budget, la facture du projet global est aujourd’hui estimée à 11 millions d’euros.

”On vient de loin”

Côté politique, les vives levées de boucliers des mayeurs d’Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre ne sont plus d’actualité. Il faut dire qu’en un an, de l’eau s’est écoulée dans la fontaine du rond-point Montgomery. Chacun a dû mettre de l’eau dans son vin, pour finalement trouver un compromis en début d’année dernière. “On vient de loin”, résume le bourgmestre etterbeekois Vincent De Wolf (MR), qui a salué la ministre Groen pour les aménagements effectués et sa présence à la réunion de ce lundi.

Le projet initial de la Région a en effet été profondément modifié à la suite de la fronde communale. Longtemps dans les cartons de la Région, la piste d’une piste à double sens a en effet été abandonnée au profit de deux pistes unidirectionnelles. Le scénario d’un rond-point Montgomery à deux bandes a également été jeté aux orties.

Les bourgmestres MR et Les Engagés, s’ils semblent désormais soutenir le projet d’Elke Van den Brandt, émettent toutefois encore des réserves. Benoît Cerexhe (LE) réclame des “clarifications” en matière de stationnement. Vincent De Wolf demande quant à lui de justifier la suppression du rond-point devant le parc du Cinquantenaire et juge excessive la largeur de la piste cyclable sud, qui incitera les deux-roues à rouler à double sens sur toute l’avenue alors que ce n’est autorisé que sur un petit tronçon. Selon le libéral, l’espace gagné sur la piste cyclable devrait permettre de rajouter une bande automobile au centre de l’avenue, et éviter un effet de goulot d’étranglement au niveau du tunnel.

Si le permis est obtenu d'ici 2024 et les travaux lancés en 2025, la fin du vaste chantier est prévue pour 2027.