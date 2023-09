La Bruxelloise Mélusine Simon décroche une médaille d’excellence au concours Euroskills : “Je ne me rends pas compte !”

”Je suis très contente de ce que j’ai réalisé”, commente la jeune femme au micro de L’Avenir depuis le site même de la compétition, alors que ses 6 épreuves viennent de s’achever. Réalise-t-elle tout ce qu’elle vient de vivre en l’espace de trois jours ? “Honnêtement non. Je ne me rends pas compte que tout est terminé”, avoue Mélusine. “On a vécu trois jours intense avec mon experte Loredana. Il a fallu mettre le turbo pour y arriver dans les temps. Pour le moment, je ne réalise pas tout ce qu’on a vécu depuis l’atterrissage à Gdansk, lundi.” La coiffeuse bruxelloise avait en effet prévu que le temps serait un de ses plus gros ennemis lors des épreuves de coiffure, taille de barbe ou brushing.

Une famille universitaire

Issue “d’une famille universitaire”, Mélanie Simon s’est découvert une passion pour le cheveu assez jeune, comme elle l’a raconté à L’Avenir avant le concours. “J’avais le même coiffeur depuis toute petite. Quand il a pris sa retraite, j’ai fait plusieurs salons sans jamais être satisfaite”. L’adolescente d’alors sort les miroirs et tente le coup toute seule. “Quitte à pas être contente, autant l’être toute seule dans ma salle de bains. Je n’étudiais plus. Je me coiffais 7 heures par jour. Ça me coûtait des centaines d’euros par mois en teintures et cosmétiques. Je passais du rose au bleu puis au blond platine. Ma maman avait peur de rentrer du travail chaque jour et de voir ma nouvelle tête”. Mais la technique s’affine, la connaissance de la “chimie du cheveu” aussi.

Mélusine en est certaine : elle veut faire de sa passion son métier. “J’ai 18 ans, je me lance dans des études de coiffure”. Sa famille voit ça d’un mauvais œil. “J’étais bonne élève, mes parents voulaient que je fasse l’univ. J’ai bataillé pendant 6 mois. Ce n’était pas un caprice”. Elle obtient gain de cause et file au CPCI à Ixelles, qui ferme après sa première. Direction l’EFP, pour une formation en alternance. Elle est diplômée en coiffure en 2019, puis en gestion d’entreprise en 2020. Mais son premier stage ne la satisfait pas : “je ne coupais pas. Après 3 ans, je n’étais autorisée qu’aux shampooings”.

Haute couture

Elle est aiguillée chez Sankè. “Un grand choc”. L’oreille tendue à la fontaine de son établissement, Freddy Kuperblum sourit. “La première semaine, il m’a demandé de lui couper les cheveux. Je suis gauchère et je n’avais pas mes ciseaux ce jour-là. Avec ceux pour droitiers, c’était la catastrophe”.

Sa patronne reconnaît qu'“EuroSkills, pour les jeunes, c’est la haute couture de la coiffure. Certaines clientes y sont sensibles. On lui souhaite de profiter au max, de nous ramener une médaille, mais surtout de s’apaiser et se reposer ensuite car elle s’est beaucoup investie”. Mélusine peut désormais revenir travailler au salon et souffler un peu auprès de ses fidèles clients. On compte sur ses collègues pour prévenir ceux-ci : ils placent désormais leurs têtes dans l’une des meilleures paires de ciseaux du monde de la coiffure.