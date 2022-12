Etterbeek, seule commune bruxelloise à baisser ses taxes pour 2023 : voici les mesures prises pour compenser

Trois augmentent le PRI, et simultanément baissent l’IPP (Ganshoren, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort). Quatre entités augmentent le précompte immobilier, sans baisser l’IPP (Anderlecht, Forest, Ixelles, Saint-Gilles), liste à laquelle devrait s’ajouter Molenbeek (le collège échevinal a pris la décision, qui doit encore passer sur la table du conseil communal de ce lundi).

Et une seule commune bruxelloise baisse une de ces deux taxes, sans contrepartie : Etterbeek. Pour 2023, l’impôt des personnes physiques, jusqu’à présent à 6,7 %, sera abaissé à 6,3 %. Le précompte immobilier reste au taux de 2 966 centimes additionnels, inchangé depuis les années nonante.

Taxes communales des dix-neuf communes bruxelloises. ©IPM Graphics

”On a réussi un tour de force exceptionnel”, annonce sans ambages le bourgmestre Vincent De Wolf (MR), pour qui cette baisse est le fruit d’une parcimonieuse gestion. “Quand je suis arrivé, la commune avait un taux de 8 %. La situation était catastrophique. On a dû prendre des mesures drastiques : fusionner le CPAS et la commune, réduire le cadre du personnel, vendre des bijoux de famille… Vingt ans plus tard, la commune est en boni.” Cette baisse de l’IPP à 6,3 % devrait représenter 700 000 € à la commune.

Deux millions grâce à 2 000 lettres

Le budget 2023 d’Etterbeek sera présenté après la Saint-Sylvestre, et devra recevoir l’aval de la tutelle et du conseil communal. Le mayeur rappelle les “mauvaises nouvelles majeures” auxquelles les communes sont confrontées, à savoir la covid, l’augmentation des prix de l’énergie, une hausse des contributions pour la police et le CPAS, et l’indexation du personnel.

”Mais quand on n’a pas de sous, il faut des idées.” Une somme de 2 millions d’euros a pu être trouvée via la régularisation d’anciennes habitations sous-taxées. La commune a écrit 2 000 lettres aux propriétaires d’ancestrales demeures, leur demandant de régulariser leur bien sans amende ou effet de rattrapage. “On a eu un taux de réponses très élevé : environ 80 %.”

Comme à Bruxelles-Ville, une taxe sera instaurée sur les établissements de coliving. “Nous faisons cela pour protéger les habitants et les quartiers. La situation actuelle crée une suroccupation des immeubles et des dangers en cas d’incendie”, justifie Vincent De Wolf.

Niveau administratif, une “année zéro” sera réalisée en matière d’achats de mobilier et des engagements seront étalés (”on ne licencie personne”). De plus, un demi-million a pu être dégagé via la régie foncière communale et la commune bénéficie de meilleures recettes IPP que prévu, via l’indexation et les quatorze mois.

Le bourgmestre annonce déjà qu’un “accord politique” a été dégagé pour baisser l’an prochain le taux de l’IPP à 6 %. De quoi égaler la voisine Auderghem… mais qui de son côté dispose du taux de PRI le plus bas de la région (1 990 centimes additionnels). Mais pour le mandataire etterbeekois, les deux communes ne sont “absolument pas comparables” en matière de services communaux et de précarité. Les deux voisins woluwéens ont également des IPP plus bas qu’Etterbeek, bien que le PRI soit supérieur à Woluwe-Saint-Lambert. Notons que l’autre voisine, Ixelles, taxe davantage qu’Etterbeek, aussi bien au niveau de l’IPP que du PRI.