Maison Cauchie d’Etterbeek: Commune et Région prêts à exproprier si aucun accord n’est trouvé

Le prix de départ pour la vente a été fixé à 1.800.000€ . Mais intéressés attention, la commune d’Etterbeek et la Région bruxelloise ont déjà marqué leur ferme intention de maintenir le lieu accessible. Une missive a été envoyée aux propriétaires pour le signifier leur volonté d’acquisition… et les risques d’expropriation.

©Logicimmo.be

"Cette maison est un véritable joyau de la commune. On a tout intérêt à la faire entrer dans le patrimoine public", explique le bourgmestre etterbeekois Vincent De Wolf (MR). Les offres des candidats acquéreurs ont été remises sous enveloppes fermées… une technique qui empêche les autorités de participer à la course.

"Nous devons faire appel au Comité d’acquisition, qui fixe le montant. On doit alors respecter ce prix, et on ne peut aller que 10% au-delà." Selon le bourgmestre, la probabilité de déposer une offre supérieure aux autres potentiels candidats est donc assez faible. D’où le "dernier recours" de l’expropriation: "Si on ne peut pas acquérir la maison à l’amiable, on a la possibilité exproprier le bien. Toutes les conditions sont réunies." Une expropriation qui se ferait au prix fixé par le juge de paix. Les conseillers communaux etterbeekois ont d’ailleurs déjà donné leur feu vert pour le principe d’une expropriation.

Notons que cette annonce d’expropriation a également un côté dissuasif: les potentiels acheteurs savent désormais que les autorités publiques peuvent reprendre le bien à un prix fixé par le pouvoir judiciaire, et ce peu importe la valeur récente de l’achat. De quoi décourager certains candidats privés.

Le secrétaire d’État bruxellois Pascal Smet (Vooruit) est, dans ce dossier, aux côtés d’Etterbeek. L’idée commune aux pouvoirs publics est de rendre le lieu accessible. La demeure, bâtie en 1905 par l’architecte Paul Cauchie, dispose d’une magnifique façade Art Nouveau, ornée de feuilles d’or et de voluptueux dessins, et d’un intérieur tout aussi mirifique. Le lieu est régulièrement ouvert aux curieux à l’occasion de visites. En 1975, la maison a été classée par la Région "afin de la protéger définitivement".