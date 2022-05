En détresse, ce chauffeur LVC bruxellois campe devant Uber: «Pourquoi Uber applique la loi en Flandre et pas à Bruxelles?»

Des affiches et pancartes portant des messages comme "Uber = discrimination", Égalité = Ouvrir la Flandre aux Bruxellois" et "Uber hors la loi" entourent son campement.

"Je ne comprends pas pourquoi Uber applique la loi en Flandre, mais pas à Bruxelles", s’interroge le chauffeur. "Ma recette n’est aujourd’hui plus rentable. Le marché est ouvert à tous dans la capitale, mais je ne peux pas travailler à l’aéroport et charger des clients en Flandre. Je trouve que c’est une injustice".

Interrogé sur le plan Taxi approuvé par le gouvernement bruxellois et bientôt devant le parlement, le chauffeur se dit méfiant. "Je pense qu’il n’est pas favorable aux LVC en général et qu’il favorise plutôt les chauffeurs de taxi. J’ai peur aussi que mon patron vende sa société et sa licence, avant qu’il n’ait plus le droit de le faire une fois le plan Taxi passé".