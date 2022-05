Occasion historique à Etterbeek: la splendide Maison Cauchie à vendre… à partir de 1,8 million d’euros

Lorsqu’on emprunte la rue des Francs, une perpendiculaire au Parc du Cinquantenaire, il est coutume de voir une ou plusieurs personnes, smartphone à la main, prendre en photo la sublime demeure du numéro 7. Une façade resplendissante ornée de feuilles d’or et de voluptueux dessins. Des formes audacieuses mêlant subtilement lignes droites et courbes… La "Maison Cauchie" est incontestablement une des plus belles demeures de style Art Nouveau de Bruxelles… et actuellement un des biens les plus prestigieux d’Immoweb!