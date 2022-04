Impressionnant incendie place Van Meyel à Etterbeek: le corps d’un homme âgé retrouvé dans les décombres (photos & vidéo)

L’unique habitant des lieux, un homme âgé, manquait à l’appel lors de l’intervention. Un corps a malheureusement été retrouvé sans vie dans les décombres, a précisé vers 20h30 Walter Derieuw.

Le feu étant localisé dans les étages supérieurs, une importante colonne de fumée était visible dans le ciel.

«Une odeur de fumée»

Yassine habite l’appartement mitoyen de celui qui est happé par les flammes. C’est lui qui a donné l’alerte. "Je sortais de chez moi pour aller rendre un chargeur à un voisin, j’ai senti une forte odeur de fumée, je me suis retourné, et j’ai vu le toit de mon voisin qui était en feu. Je me suis précipité à toutes les portes de mon immeuble pour dire à mes voisins de sortir. Nous avons aussi sonné à côté, mais personne n’a répondu." La maison attenante de l’autre côté, habitée par une personne, a été évacuée. Yassine et les habitants de son immeuble ont, eux, pu regagner leur logis le soir même.

Mezzanine et 3eétage sont complètement sinistrés. ©Pompiers de Bruxelles

Le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) s’est rendu sur place. La mezzanine et le troisième étage sont complètement sinistrés. Les planchers étant instables, les pompiers ont eu des difficultés pour procéder à l’inspection des différentes pièces. Ils ont finalement retrouvé un corps dans les décombres. La police devrait aviser le parquet de Bruxelles des faits, conformément à la procédure.

Des travaux?

L’origine du feu n’a pas encore été déterminée, mais il y avait de nombreux objets dans la maison pouvant alimenter l’incendie. "La cause n’est pas encore confirmée, mais on me dit que ce sont peut-être des travaux", explique le bourgmestre de la commune.Personne n’était présent aux autres étages, qui étaient pourtant habités, mais les occupants n’y sont pas domiciliés. Le bourgmestre annonce donc avoir mis en place un dispositif d’accueil et d’hébergement une fois que ceux-ci seront de retour, afin de les loger le temps de reconstruire le toit, complètement détruit.

À 20h00, les pompiers refroidissaient les derniers points chauds. Trois autopompes et deux auto-échelles ont été mobilisées pour cette intervention.